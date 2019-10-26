Кому Франция выдаст беглого казахстанского банкира

Казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиняемый в финансовых махинациях и находящийся под арестом во Франции, может быть экстрадирован в Россию или на Украину. Решение по его делу ожидается 9 января.