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Всех задержанных при попытке провести несанкционированные акции протеста в Нур-Султане и в Алма-Ате, доставили в полицию, сообщило МВД Казахстана.
Основными требованиями участников несанкционированных митингов в Казахстане были прекращение "экспансии Китая" и освобождение политзаключенных. К акции призвал живущий во Франции казахстанский банкир Мухтар Аблязов.
Оппозиционный лидер Мухтар Аблязов организовал в различных городах Казахстана митинги протеста. Активисты требовали освободить политзаключенных и прекратить пытки.
Бывший директор казахстанского "БТА Банка" Мухтар Аблязов приговорен к 20 годам лишения свободы. Кроме того, у него будет конфисковано имущество. Приговор вынесен заочно.
Экс-главу казахстанского БТА-банка не экстрадируют в РФ из-за возможных политических мотивов Москвы. Мухтар Аблязов обвиняется в финансовых махинациях сразу тремя странами.
В банке БТА, который ранее возглавлял Аблязов, выразили удовлетворение таким решением. Банкира могут экстрадировать в Россию, Казахстан или на Украину.
Мухтар Аблязов предстанет перед российским судом по обвинению в мошенничестве, хищениях и легализации украденного. Его адвокат намерен обжаловать решение французских властей в ЕСПЧ.
Бывший телохранитель и доверенное лицо казахстанского олигарха-оппозиционера Мухтара Аблязова, получил убежище в Испании. Верховный суд в Мадриде отменил решение о его высылке на родину.
Почему Россия ждет выдачи Францией казахстанского банкира, и может ли Москва потом передать его Астане? Эти вопросы вызвало решение суда в Лионе об эстрадиции Мухтара Аблязова.
Казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиняемый в финансовых махинациях и находящийся под арестом во Франции, может быть экстрадирован в Россию или на Украину. Решение по его делу ожидается 9 января.
Бывший глава казахстанского БТА-Банка Мухтар Аблязов обвиняется Россией, Украиной и Казахстаном в финансовых махинациях.
Бывший казахстанский олигарх до решения вопроса об экстрадиции не будет освобожден под залог "ради его же собственной безопасности", постановил суд во Франции. Выдачи Аблязова добиваются Казахстан, Россия и Украина.
Казахский бизнесмен подозревается в мошенничестве и незаконном выводе из крупнейшего коммерческого банка Казахстана 6 миллиардов долларов США.
Вывод войск международной коалиции из Афганистана в 2014 году не означает ухода Евросоюза из Центральной Азии, заверила DW спецпредставитель ЕС по этому региону Патриция Флор.
Бывший глава казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов приговорен лондонским судом к 22 месяцам заключения. Судебный процесс проходит в Лондоне, поскольку Аблязов бежал из Казахстана и сейчас проживает в Великобритании.
Как сообщает группа истцов, швейцарская прокуратура начала расследование в отношении зятя казахстанского президента Тимура Кулибаева. Казахстанские правоохранительные органы предпочитают к расследованию не подключаться.
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