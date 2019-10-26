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Мухтар Аблязов

09.06.2019, Kasachstan, Nur-Sultan: Die kasachische Polizei nimmt Demonstranten in Gewahrsam bei Protesten gegen die Regierung während der Präsidentschaftswahlen. Bei den Wahlen wird ein Nachfolger des Präsidenten Nasarbajew, der das zentralasiatische Land seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion geführt hatte, gewählt. Foto: Alexei Filippov/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Полиция в Казахстане задержала десятки участников митингов 26.10.2019

Всех задержанных при попытке провести несанкционированные акции протеста в Нур-Султане и в Алма-Ате, доставили в полицию, сообщило МВД Казахстана.

09.06.2019, Kasachstan, Nur-Sultan: Die kasachische Polizei nimmt Demonstranten in Gewahrsam bei Protesten gegen die Regierung während der Präsidentschaftswahlen. Bei den Wahlen wird ein Nachfolger des Präsidenten Nasarbajew, der das zentralasiatische Land seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion geführt hatte, gewählt. Foto: Alexei Filippov/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Казахстане задержали около 60 человек из-за несанкционированных митингов 21.09.2019

Основными требованиями участников несанкционированных митингов в Казахстане были прекращение "экспансии Китая" и освобождение политзаключенных. К акции призвал живущий во Франции казахстанский банкир Мухтар Аблязов.
Kazakh riot police officers detain demonstrators during an opposition rally in Kazakhstan's commercial capital Almaty, Saturday, Dec. 17, 2011. Speakers at a small meeting in the center of Almaty, demanded that the government set up an investigation commission to explore the precise causes of the violence in Zhanaozen. Authorities in Kazakhstan said Saturday that they have restored order to an oil town rocked by fatal clashes between police and demonstrators. (Foto:AP/dapd)

В Казахстане задержаны десятки участников несанкционированных митингов 10.05.2018

Оппозиционный лидер Мухтар Аблязов организовал в различных городах Казахстана митинги протеста. Активисты требовали освободить политзаключенных и прекратить пытки.

ARCHIVBILD 2014 *** Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov, an opposition figure wanted on embezzlement charges by Russia and Ukraine, arrives under police protection, on October 17, 2014 at Lyon's courthouse, prior to a hearing as part of his appeal trial regarding his extradition to Russia. A lower court on January approved the extradition. AFP PHOTO/PHILIPPE MERLE (Photo credit should read PHILIPPE MERLE/AFP/Getty Images)

Суд Казахстана приговорил бывшего банкира Аблязова к 20 годам заключения 07.06.2017

Бывший директор казахстанского "БТА Банка" Мухтар Аблязов приговорен к 20 годам лишения свободы. Кроме того, у него будет конфисковано имущество. Приговор вынесен заочно.
Dissident Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov is seen in Almaty in this November 27, 2006 file photo. Ablyazov, accused of embezzling up to $6 billion from a bank he ran, went before a judge in southern France on August 1, 2013 and could be extradited to Ukraine, court officials said. REUTERS/Vladimir Tretyakov (KAZAKHSTAN - Tags: CRIME LAW HEADSHOT POLITICS)

Франция отказалась выдать России беглого банкира из Казахстана 10.12.2016

Экс-главу казахстанского БТА-банка не экстрадируют в РФ из-за возможных политических мотивов Москвы. Мухтар Аблязов обвиняется в финансовых махинациях сразу тремя странами.
Dissident Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov is seen in Almaty in this November 27, 2006 file photo. Ablyazov, accused of embezzling up to $6 billion from a bank he ran, went before a judge in southern France on August 1, 2013 and could be extradited to Ukraine, court officials said. REUTERS/Vladimir Tretyakov (KAZAKHSTAN - Tags: CRIME LAW HEADSHOT POLITICS)

СМИ: Банкиру Аблязову отказали в освобождении под залог 11.03.2016

В банке БТА, который ранее возглавлял Аблязов, выразили удовлетворение таким решением. Банкира могут экстрадировать в Россию, Казахстан или на Украину.
Dissident Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov is seen in Almaty in this November 27, 2006 file photo. Ablyazov, accused of embezzling up to $6 billion from a bank he ran, went before a judge in southern France on August 1, 2013 and could be extradited to Ukraine, court officials said. REUTERS/Vladimir Tretyakov (KAZAKHSTAN - Tags: CRIME LAW HEADSHOT POLITICS)

Франция выдаст России беглого банкира из Казахстана 12.10.2015

Мухтар Аблязов предстанет перед российским судом по обвинению в мошенничестве, хищениях и легализации украденного. Его адвокат намерен обжаловать решение французских властей в ЕСПЧ.
View of Madrid from the terrace of the Circle of Fine Arts with the Metropolis building and the start of the Gran Via in the foreground, Spain, June 2011. (Photo by Cristina Arias/Cover/Getty Images)

Мадрид предоставил убежище экс-телохранителю казахстанского олигарха Аблязова 25.02.2015

Бывший телохранитель и доверенное лицо казахстанского олигарха-оппозиционера Мухтара Аблязова, получил убежище в Испании. Верховный суд в Мадриде отменил решение о его высылке на родину.
Dissident Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov is seen in Almaty in this November 27, 2006 file photo. Ablyazov, accused of embezzling up to $6 billion from a bank he ran, went before a judge in southern France on August 1, 2013 and could be extradited to Ukraine, court officials said. REUTERS/Vladimir Tretyakov (KAZAKHSTAN - Tags: CRIME LAW HEADSHOT POLITICS)

Российский аспект французского дела казахстанского банкира Аблязова 28.10.2014

Почему Россия ждет выдачи Францией казахстанского банкира, и может ли Москва потом передать его Астане? Эти вопросы вызвало решение суда в Лионе об эстрадиции Мухтара Аблязова.
Dissident Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov is seen in Almaty in this November 27, 2006 file photo. Ablyazov, accused of embezzling up to $6 billion from a bank he ran, went before a judge in southern France on August 1, 2013 and could be extradited to Ukraine, court officials said. REUTERS/Vladimir Tretyakov (KAZAKHSTAN - Tags: CRIME LAW HEADSHOT POLITICS)

Кому Франция выдаст беглого казахстанского банкира 14.12.2013

Казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиняемый в финансовых махинациях и находящийся под арестом во Франции, может быть экстрадирован в Россию или на Украину. Решение по его делу ожидается 9 января.
Dissident Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov is seen in Almaty in this November 27, 2006 file photo. Ablyazov, accused of embezzling up to $6 billion from a bank he ran, went before a judge in southern France on August 1, 2013 and could be extradited to Ukraine, court officials said. REUTERS/Vladimir Tretyakov (KAZAKHSTAN - Tags: CRIME LAW HEADSHOT POLITICS)

Беглому казахскому олигарху грозит выдача из Франции в Россию 13.12.2013

Бывший глава казахстанского БТА-Банка Мухтар Аблязов обвиняется Россией, Украиной и Казахстаном в финансовых махинациях.
Dissident Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov is seen in Almaty in this November 27, 2006 file photo. Ablyazov, accused of embezzling up to $6 billion from a bank he ran, went before a judge in southern France on August 1, 2013 and could be extradited to Ukraine, court officials said. REUTERS/Vladimir Tretyakov (KAZAKHSTAN - Tags: CRIME LAW HEADSHOT POLITICS)

Мухтар Аблязов останется в тюрьме до решения вопроса об экстрадиции 22.08.2013

Бывший казахстанский олигарх до решения вопроса об экстрадиции не будет освобожден под залог "ради его же собственной безопасности", постановил суд во Франции. Выдачи Аблязова добиваются Казахстан, Россия и Украина.
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Бежавший из Казахстана банкир Мухтар Аблязов арестован во Франции 31.07.2013

Казахский бизнесмен подозревается в мошенничестве и незаконном выводе из крупнейшего коммерческого банка Казахстана 6 миллиардов долларов США.
Grenzsoldaten Tadschikistan *** Jahr/Ort: 2013, Tadschikistan Bild von DW-Korrespondent G. Fashutdinov, Tadschikistan, eingestellt im Januar 2013

Спецпредставитель ЕС: Отсутствие плохих новостей из Центральной Азии - хорошая новость 24.04.2013

Вывод войск международной коалиции из Афганистана в 2014 году не означает ухода Евросоюза из Центральной Азии, заверила DW спецпредставитель ЕС по этому региону Патриция Флор.
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Бывший казахстанский банкир Аблязов приговорен в Лондоне к заключению 16.02.2012

Бывший глава казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов приговорен лондонским судом к 22 месяцам заключения. Судебный процесс проходит в Лондоне, поскольку Аблязов бежал из Казахстана и сейчас проживает в Великобритании.
VORSCHAU FUSSBALL EM 2008 - SPIELORTE - ZUERICH - Der Paradeplatz in Zuerich am Abend, am 22. Juni 2006 - The Parade square in Zurich by night, on June 22, 2006. Der Countdown laeuft: Am 24. Januar 2007 sind es genau noch 500 Tage bis zum Anpfiff der Fussball Europameisterschaft 2008 in Oesterreich und der Schweiz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)

СМИ: Швейцария ведет расследование против члена семьи Назарбаева 27.12.2010

Как сообщает группа истцов, швейцарская прокуратура начала расследование в отношении зятя казахстанского президента Тимура Кулибаева. Казахстанские правоохранительные органы предпочитают к расследованию не подключаться.
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