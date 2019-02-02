МУС подозревает власти Венесуэлы в преступлениях против человечности

Есть "весомые основания" считать, что власти Венесуэлы совершали преступления против человечности, полагает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Как говорится в отчете, опубликованном на сайте МУС в понедельник, 14 декабря, такие преступления предположительно имели место в Венесуэле по крайней мере с апреля 2017 года, в причастности к ним подозреваются гражданские власти и вооруженные силы Венесуэлы, а также "отдельные, лояльные правительству лица".

Власти Венесуэлы подозреваются в незаконном лишении граждан свободы и других нарушениях их прав, отмечает МУС, входящий в структуру ООН.

МУС начал предварительное расследование в отношение Венесуэлы в феврале 2018 года. Главный обвинитель суда Фату Бенсуда заявила о наличии сведений о жестоком обращении с противниками главы Венесуэлы Николаса Мадуро во время протестов в 2017 году, а также после их задержаний. В ноябре 2017 года смещенная с поста генпрокурора Венесуэлы Луиза Ортега призвала МУС расследовать случаи убийств и пыток, совершенных властями страны, и сообщила о "систематической" агрессии в отношении гражданского населения.

МУС планировал к 2021 году решить, будет ли расследование в отношении Венесуэлы полномасштабным, указывает информагентство Reuters. В ходе протестов 2017 года в Венесуэле погибли 125 человек.

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