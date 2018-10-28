Мусульманские повстанцы в ЦАР требуют вывода российских наемников

Лидер боевиков одной из мусульманских повстанческих группировок, ранее известных под общим названием "Селека", Абдулайе Иссен дал войскам Центральноафриканской республики (ЦАР) 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории. Об ультиматуме повстанцев издание Central African Republic News сообщило в субботу, 27 октября.

Днем ранее председатель Национальной ассамблеи ЦАР Абду Карим Мекасуа был отстранен от должности. Иссен назвал подобный шаг незаконным. В своем заявлении лидер боевиков обвинил президента страны Фостена-Арканжа Туадеру в заговоре, осуществленном при поддержке "наемников из России".

Повстанцы требуют от России "подробно разъяснить, какова роль этих наемников, приближенных к Кремлю, и истинная цель их присутствия в стране", - цитирует заявление издание "МБХ медиа".

Убийство российских журналистов

30 июля в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. По заданию "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера.

О возможном присутствии в ЦАР наемников из РФ СМИ стали сообщать весной этого года. Так, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что ЧВК Вагнера активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат.

Официально российские власти говорят только о присутствии 170 "гражданских инструкторов" в республике.

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