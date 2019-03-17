Мусульмане Германии требуют усиления охраны мечетей

Глава Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) в воскресенье, 17 марта, потребовал усиления мер безопасности для защиты немецких мечетей после теракта в Новой Зеландии. По его словам, мечети усиленно охраняют только в течение пары недель после очередной атаки на них, и этого явно недостаточно.
Все это вызывает утрату доверия к правоохранительным органам среди немецких мусульман, заявил Мазиек в интервью изданию Heilbronner Stimme. У многих, по его словам, появляется чувство, что их проблемы и опасения не принимаются всерьез.
Между тем глава МВД страны Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), комментируя теракт в Крайстчёрче, назвал религиозные учреждения в Германии возможными целями террористов и заявил, что в случае необходимости мечети будут охранять в усиленном режиме. В то же время Зеехофер опроверг утверждение о том, что в Германии царит "исламофобская" атмосфера. "Нет. Большинство жителей Германии живет в мире и согласии. Готовым к насилию экстремистам этого не изменить", - заявил министр в интервью изданию Bild.
Теракт в двух мечетях
В Крайстчёрче 15 марта было совершено нападение на две мечети, находящиеся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Преступник снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. С момента первой атаки до задержания прошло 36 минут. 28-летнего гражданина Австралии Брентона Тарранта полиция задержала в тот же день, позднее ему предъявлены обвинения в убийстве. Во время задержания у него в автомобиле были обнаружены две дополнительные единицы огнестрельного оружия и взрывчатка.
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Шейла
Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.
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Химар
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Чадра
Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Никаб
Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Паранджа
Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.
Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова