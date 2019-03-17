Мусульмане Германии требуют усиления охраны мечетей

Глава Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) в воскресенье, 17 марта, потребовал усиления мер безопасности для защиты немецких мечетей после теракта в Новой Зеландии. По его словам, мечети усиленно охраняют только в течение пары недель после очередной атаки на них, и этого явно недостаточно.

Все это вызывает утрату доверия к правоохранительным органам среди немецких мусульман, заявил Мазиек в интервью изданию Heilbronner Stimme. У многих, по его словам, появляется чувство, что их проблемы и опасения не принимаются всерьез.

Между тем глава МВД страны Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), комментируя теракт в Крайстчёрче, назвал религиозные учреждения в Германии возможными целями террористов и заявил, что в случае необходимости мечети будут охранять в усиленном режиме. В то же время Зеехофер опроверг утверждение о том, что в Германии царит "исламофобская" атмосфера. "Нет. Большинство жителей Германии живет в мире и согласии. Готовым к насилию экстремистам этого не изменить", - заявил министр в интервью изданию Bild.

Теракт в двух мечетях

В Крайстчёрче 15 марта было совершено нападение на две мечети, находящиеся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Преступник снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. С момента первой атаки до задержания прошло 36 минут. 28-летнего гражданина Австралии Брентона Тарранта полиция задержала в тот же день, позднее ему предъявлены обвинения в убийстве. Во время задержания у него в автомобиле были обнаружены две дополнительные единицы огнестрельного оружия и взрывчатка.

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