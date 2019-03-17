 Мусульмане Германии требуют усиления охраны мечетей | Новости из Германии о Германии | DW | 17.03.2019

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Германия

Мусульмане Германии требуют усиления охраны мечетей

Глава Центрального совета мусульман в Германии заявил, что немецкие мусульмане все меньше доверяют правоохранительным органам - они делают слишком мало для защиты мечетей.

Мечеть в Берлине

Мечеть в Берлине

Глава Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) в воскресенье, 17 марта, потребовал усиления мер безопасности для защиты немецких мечетей после теракта в Новой Зеландии. По его словам, мечети усиленно охраняют только в течение пары недель после очередной атаки на них, и этого явно недостаточно.

Контекст

Военнослужащим христианского вероисповедания бундесвер предлагает услуги священников, солдаты-мусульмане требуют, чтобы в армии появились и имамы. Но Минобороны ФРГ с этим не торопится. (09.02.2019)

В Германии обсуждается вариант церковного налога для финансирования немецких мусульманских организаций. Цель - уменьшить влияние исламских стран, субсидирующих мечети в ФРГ. (27.12.2018)

Все это вызывает утрату доверия к правоохранительным органам среди немецких мусульман, заявил Мазиек в интервью изданию Heilbronner Stimme. У многих, по его словам, появляется чувство, что их проблемы и опасения не принимаются всерьез.

Между тем глава МВД страны Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), комментируя теракт в Крайстчёрче, назвал религиозные учреждения в Германии возможными целями террористов и заявил, что в случае необходимости мечети будут охранять в усиленном режиме. В то же время Зеехофер опроверг утверждение о том, что в Германии царит "исламофобская" атмосфера. "Нет. Большинство жителей Германии живет в мире и согласии. Готовым к насилию экстремистам этого не изменить", - заявил министр в интервью изданию Bild.

Теракт в двух мечетях

В Крайстчёрче 15 марта было совершено нападение на две мечети, находящиеся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Преступник снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. С момента первой атаки до задержания прошло 36 минут. 28-летнего гражданина Австралии Брентона Тарранта полиция задержала в тот же день, позднее ему предъявлены обвинения в убийстве. Во время задержания у него в автомобиле были обнаружены две дополнительные единицы огнестрельного оружия и взрывчатка.

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    Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

  • Женщина в шейле

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Шейла

    Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

  • Женщина в хиджабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб

    В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

  • Женщина в хиджабе амире

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб амира

    Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

  • Женщина в химаре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Химар

    Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

  • Женщина в чадре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Чадра

    Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

  • Женщина в никабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Никаб

    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


Контекст

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW. (25.08.2016)  

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