 Мусор из Москвы будут вывозить в Архангельскую область | Новости из Германии о России | DW | 16.10.2018

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Россия

Мусор из Москвы будут вывозить в Архангельскую область

В Архангельской области возводится первая площадка для складирования мусора из Москвы. По данным газеты "Коммерсант", столичный мусор будут вывозить и в другие удаленные регионы.

Russland Mülldeponie bei Sankt Petersburg (picture-alliance/dpa/P. Kovalev)

Правительство Архангельской области рассмотрит проект по строительству первой площадки для обращения с отходами, которые планируется вывозить из Москвы по железной дороге. Как пишет издание "Коммерсант" во вторник, 16 октября, темой совещания 18 октября станет объект на железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области, подготовка к строительству которого началась более месяца назад. В рамках проекта планируется вывозить мусор не только в Архангельскую область, но также в другие удаленные от Москвы регионы, указывает "Коммерсант" со ссылкой на источники, отмечая, что чиновники в Архангельске и Москве "напрямую об этом не высказываются".

Контекст

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Несколько дней назад губернатор области Игорь Орлов сообщил, что "нам предложили участвовать в общефедеральном проекте, который решает задачи по утилизации". По словам Орлова, помимо Шиеса в качестве места размещения новых мусорных объектов рассматривается также поселок Нименьга в Онежском районе.

По словам зампредседателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко, речь может идти о создании промышленного предприятия не только по сбору мусора, но также по его утилизации,  переработке и производству стройматериалов.

Протесты в Архангельской области

Жители Архангельской области уже несколько месяцев выступают против строительства объекта на станции Шиес. В частности, в поселке Урдома, расположенном в 30 км от станции и насчитывающем более 4200 жителей, на митинг 7 августа вышли более 2 тысяч человек. Депутат Людмила Марьина сообщила в интервью порталу "Эхо Севера", что на мусорном полигоне рядом со станцией "планируется круглосуточная приемка и выгрузка составов - от 55 до 90 вагонов, количество составов в сутки - от трех до пяти".

Проблема вывоза мусора в Подмосковье

С 2013 года коммунальный мусор прекратили принимать 24 полигона из 39 подмосковных полигонов. Местные жители стали жаловаться на неприятный запах от ближайших свалок, перебои с вывозом мусора и выходить на протесты. К 2022 году в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода. Ранее в министерстве природы "Коммерсанту" подтверждали, что проект организации вывоза мусора из Москвы в регионы обсуждается с РЖД.

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    Автор: Елена Барышева


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Ссылки в интернете

"Коммерсант": Жители Архангельской области протестуют против возможного ввоза отходов столичного региона

В Архангельской области протестовали против свалки мусора из Подмосковья  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как немцы помогают бороться с мусором в России  

Супермаркеты без пластика: как в Европе меняют подходы к упаковке  

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