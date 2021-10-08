 ″Муратов - настоящий миротворец″. Как в РФ отреагировали на нобелевку главреду ″Новой″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.10.2021

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Россия

"Муратов - настоящий миротворец". Как в РФ отреагировали на нобелевку главреду "Новой"

Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову была присуждена Нобелевская премия мира. Что думают об этом его российские коллеги, оппозиционеры и те, кому он помог?

Дмитрий Муратов после новости о получении Нобелевской премии мира на встрече с коллегами-журналистами

Дмитрий Муратов после новости о получении Нобелевской премии мира на встрече с коллегами-журналистами

Лауреатов премии мира Нобелевский комитет объявил в пятницу, 8 октября. Награда досталась главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Члены Нобелевского комитета отметили их "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". Муратов уже заявил, что часть денежной премии отдаст благотворительному фонду "Круг добра", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями, в частности, со спинальной мышечной атрофией. Коллеги Муратова в основном приветствовали это решение, в то время как телепропагандисты и соратники Навального оказались недовольны выбором Нобелевского комитета.

Премия в годовщину гибели Политковской

О присуждении Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе стало известно на следующий день после того, как в России отмечали 15-ю годовщину гибели журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Она была не первой и не последней сотрудницей издания, убитой за профессиональную деятельность. "Эта премия Ани Политковской, Юры Щекочихина, Игоря Домникова, Насти Бабуровой, Стаса Маркелова, Наташи Эстемировой, - сказал журналистам у редакции "Новой" Дмитрий Муратов. - Тех наших павших профессионалов, которые отдали за профессию свою жизнь. Я ненадлежащий бенефициар этой премии".

Журналистка Новой газеты Анна Политковская была убита 15-лет назад. Заказчики не найдены

Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская была убита 15-лет назад. Заказчики не найдены

В то же время, когда Муратов выступал перед журналистами, Минюст России в очередной раз пополнил свой реестр иноагентов. На этот раз в него попали журналисты BBC, "Дождя" и других изданий. "Я спросил у людей в правительстве, которые поздравляли меня, будем ли мы объявлены иноагентами, получив премию, - рассказал Муратов. - Мне ничего толком не ответили". Если бы это произошло, "Новая газета" маркировала бы свои материалы пометкой "Это сообщение создано иностранным агентом - лауреатом Нобелевской премии", пошутил Муратов.

Поддержка на фоне давления властей

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал DW, что Муратова в список номинантов внес экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев. "Муратов много десятилетий бьется за свободу мнений  и свободу информации в не вполне свободной стране, - прокомментировал присуждение нобелевки Венедиктов. - Поскольку свобода мнения - это компромисс, значит, это мир. А ложь - это война. Так что Премия мира вполне заслуженная".

Журналисты ожидают Дмитрия Муратова

Журналисты ожидают Дмитрия Муратова

Основатель издания Insider Роман Доброхотов, которому пришлось уехать из России после давления силовиков, предположил, что Нобелевский комитет своим решением поддерживает российских журналистов. "Мне кажется, в лице Дмитрия Муратова Нобелевский комитет хотел передать месседж всем российским журналистам, прежде всего, журналистам-расследователям, что они сейчас делают очень важное дело", - считает Доброхотов. По его словам, эта поддержка особенно ценна сейчас, когда сотрудников независимых СМИ преследуют в России.

"Дмитрий Муратов и "Новая газета" - настоящие миротворцы. Они не просто информируют и расследуют - они спасают людей, в том числе, в условиях конфликта", - говорит DW основатель "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков. В 2017 году "Новая" рассказала о массовых убийствах в Чечне ЛГБТ-людей, а организация Кочеткова помогала вывозить потенциальных жертв режима из региона в другие города и страны.

И Венедиктов, и Доброхотов считают, что присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову может послужить изданию защитой от давления властей. "Мне кажется, это лист брони в защиту "Новой газеты", - говорит главред "Эха Москвы". - Нобелевский комитет выступил как светофор, который начал моргать желтым. Он показывает, что в области давления на свободу прессы российская власть перешла некую черту".

Не все поддержали решение Нобелевского комитета

Но не все в России остались довольны решением Нобелевского комитета. Одними из первых свое недовольство высказали государственные телепропагандисты Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев. Киселев считает, что "такие решения девальвируют саму премию".

При этом в Кремле Муратова поздравили с наградой. "Он (Дмитрий Муратов - Ред.) последовательно работает согласно своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Мы его поздравляем".

Скептически прокомментировали присуждение премии Муратову и соратники Алексея Навального. "Вместо пафосных и лицемерных речей о "свободе" могли защитить человека, который выжил после покушения, а теперь взят убийцами в заложники", - написал в своем Twitter-аккаунте сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов. В комментариях его поддержали сотни пользователей. Они припоминали Муратову его дружбу с Алексеем Венедиктовым - сторонником электронного голосования.

"К Алексею Навальному я отношусь с огромным уважением за его смелость и самоотверженность, - прокомментировал Муратов такую реакцию. - А еще за то, что он самоироничен, в отличие от многих своих соратников. Думаю, что у Алексея Анатольевича большое будущее, в том числе, в Осло".

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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Нобелевская премия мира для Дмитрия Муратова (08.10.2021)

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В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира

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