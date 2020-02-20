 Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста | Новости из Германии о России | DW | 20.02.2020

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Россия

Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Лидер группы "Ленинград" вступил в Партию роста. Сергей Шнуров назывался среди новых "лидеров", угодных Кремлю.

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Об этом было объявлено в Санкт-Петербурге во вторник, 20 февраля, на встрече главы партии Бориса Титова с руководителями региональных отделений. Как сообщил источник "Открытых медиа", он намерен баллотироваться от партии на выборах 2021 года в Госдуму. Сам Шнуров на этот вопрос определенно не ответил. Он пообещал собравшимся, что внесет в партийный ландшафт яркие краски. "Со мной будет явно веселее", - указал музыкант.

Контекст

В Госдуме РФ состоялись слушания, посвященные новому закону о культуре, в которых приняли участие и члены Общественного совета по культуре. Писатель Виктор Ерофеев так оценил их: (23.03.2019)

Константин Райкин, Сергей Шнуров, Александр Паль, Александр Петров - вот неполный список деятелей культуры, поддержавших актера Павла Устинова. Ему дали 3,5 года колонии за "насилие" в отношении омоновца. (17.09.2019)

Издание "Медуза" сообщало ранее, что в администрации президента рассматривались сценарии образования ряда мелких партий для создания иллюзии атмосферы конкурентоспособности на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров, которых хотели бы видеть в Кремле, назывались, в частности, Сергей Шнуров и Юрий Дудь.

А в последние месяцы было объявлено о создании ряда новых политических партий. Среди них, "За правду" писателя Захара Прилепина,  "Достойная жизнь", экс-депутата ЛДПР Романа Худякова.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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