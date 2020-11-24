 Музыкальные фестивали 2021 года. Что действительно состоится? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Музыкальные фестивали 2021 года. Что действительно состоится?

Несмотря на пандемию коронавируса и печальный опыт предыдущего года, организаторы музыкальных фестивалей в Европе не теряют надежды провести их с минимальными потерями в 2021 году.

Руки дирижера

Байройт, Баховский фестиваль, Зальцбург... Фестивальный календарь полон. Но какова реальность? DW связалась с руководителями и командами крупнейших фестивалей музыки. Вот что выяснилось.

Баден-Баден: надежда еще теплится

27 марта - 5 апреля

До фестиваля в Баден-Бадене осталось совсем немного времени, но надежда, несмотря на продолжающийся локдаун, еще теплится. "После долгой "корона-зимы" меня согревает мысль, что наш традиционный Пасхальный фестиваль с Берлинским филармоническим оркестром и маэстро Кириллом Петренко пройдет в Фестшпильхаусе с публикой", - мечтает директор фестиваля Бенедикт Стампа (Benedikt Stampa). Речь, правда, идет не о полной, а о частичной загрузке с "шахматной" рассадкой.

Российский режиссер Дмитрий Черняков готов в последние дни февраля приступить к репетициям оперы Чайковского "Мазепа", премьера которой планируется на фестивале. Чтобы ждать "пасхального ренессанса" было веселее, с 17 по 20 февраля Баден-Баден предлагает слушателям своеобразный "фестиваль с доставкой на дом" (Hausfestival). С камерными программами выступят, в частности, звезды оперы Юлиан Прегардьен (Julian Prégardien) и Ольга Перетятько.

https://www.festspielhaus.de/magazin/hausfestspiel-1

Дрезден: приглашение к "Диалогам"

14 мая - 12 июня

Дрезденский фестиваль классической музыки - один из старейших в Германии. Он проводится с 1978 года каждый раз под новым девизом. На сей раз музыка от старинной до самой современной должна прозвучать под девизом "Диалоги". Как и практически все его коллеги, художественный руководитель фестиваля, виолончелист Ян Фоглер (Jan Vogler) сейчас действует по приниципу "Надейся на лучшее, но готовься к худшему". Подготовлено три сценария. "A" - приближенный к нормальному, с заполнением залов до 50 процентов и больше и с полноценной программой, "B" с сокращенной программой, уменьшенным составом артистов и количеством зрителей и "С" - вовсе без публики, исключительно в онлайн-формате. Более точная информация - какой именно вариант будет выбран - ожидается к концу марта. "Моя обязанность не только как директора фестиваля, но и как коренного дрезденца - сохранить притягательность нашего города в том числе и во время кризиса, связанного с пандемией", - сказал Фоглер в беседе с DW.

https://www.musikfestspiele.com/de/musikfestspiele/

Лейпциг: "Спасение" близится

11 - 20 июня

Команда фестиваля в городе Баха (Johann Sebastian Bach) Лейпциге - храбрецы: под девизом "Спасение" ("Erlösung") они запланировали широкомасштабную программу, в центре которой – четырехдневный концертный марафон "Бах как пророк". Это одиннадцать концертов, включающих в себя три оратории, "Страсти по Матфею" и 33 кантаты Баха, хронологически иллюстрирующих путь Спасителя. Старт продажи билетов на цикл и другие концерты фестиваля сдвинут с осени 2020 на весну 2021 года. Одновременно фестиваль готов и к интернет-варианту. Именно Баховский фестиваль в прошлом году был здесь в числе пионеров, реализовав в разгар первой волны эпидемии коронавируса мультимедийную версию "Страстей по Иоанну", которую в режиме прямой трансляции посмотрели более полумиллиона зрителей в 76 странах мира.

https://www.bachfestleipzig.de

Хаймбах: реалистический план

17 - 21 июня

Фестиваль "Spannungen" ("Под напряжением"), который проходит в городе Хаймбахе, выбрал реалистический вариант - с минимальными составами ансамблей, сокращенным числом зрителей и укороченной программой. Фестиваль проходит в здании старинной гидроэлектростанции (с чем и связано его название) и собирает элиту камерной музыки Германии.

www.spannungen.de

Байройт: Вагнер против короны

25 июля - 25 августа

Байройтский фестиваль в 2021 году состоится! Летом прошлого года фестиваль музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner), основанный еще самим композитором, был отменен в связи с пандемией. Премьера сезона - опера "Летучий Голландец". Здесь дебютирует российско-украинский тандем: режиссер Дмитрий Черняков и дирижер Оксана Лынив. Лынив будет первой женщиной, которая станет за пульт в Байройте. Премьера сезона будет 25 июля транслироваться в аудио и видео-режиме на сайте радиостанции BR-Klassik. Пока неясно, сколько именно слушателей смогут разместиться в легендарном Фестшпильхаусе. Право приоритетной продажи получат те вагнерианцы, у которых были билеты на фестиваль прошлого года. 6 июня остальные билеты поступят в онлайн-продажу на сайте фестиваля.

Интересной обещает в этом году стать альтернативная программа "Diskurs Bayreuth", которая пройдет в окружающем фестивальный дом парке и других пространствах. Прочтением Вагнера в форматах от кукольного театра до инсталляции займутся современные художники и артисты из разных стран мира.

https://www.bayreuther-festspiele.de/

Зальцбург: чудо 2.0

17 июля - 31 августа

Летом 2020 года Зальцбургский фестиваль стал единственным из крупных музыкальных праздников, который решили проводить с публикой и полноценными премьерами, - правда, в особом, сокращенном режиме. "Мы передвигаемся по тонкому льду", - сказал тогда в интервью DW директор фестиваля Маркус Хинтерхойзер (Markus Hinterhäuser). Но лед выдержал, и в связи с фестивалем не отмечено ни одного случая заражения коронавирусом. В Европе заговорили о "зальцбургском чуде".

В этом году в городе Моцарта планируется повторение чуда: 168 спектаклей и концертов должны пройти в течение 46 дней. С особым нетерпением ожидается отложенная с прошлого сезона премьера оперы "Дон Жуан" в постановке Ромео Кастелуччи и с Теодором Курентзисом за дирижерским пультом.

https://www.salzburgerfestspiele.at/

Бонн: "Воскресаем!"

20 августа - 10 сентября

54 концерта должны пройти в Бонне в рамках традиционного Бетховенского фестиваля (Beethovenfest). Большая часть программы - то, что удалось "спасти" с прошедшего года, когда концерты отменили. Как нельзя лучше подходит к ситуации выбранный еще задолго до пандемии девиз "Воскресать, да, воскресать!". Это цитата из Второй симфонии Густава Малера (Gustav Mahler). При всем оптимизме и в Бонне планируют запасные варианты с сокращенными составами и программой и трансляциями концертов на открытых площадках и в интернете на сайтах фестиваля и DW.

https://www.beethovenfest.de

Смотрите также:

  • Вагнер и Тиль Линдеманн

    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

Худрук Зальцбургского фестиваля: "Все не так плохо, как уже есть"

Международный фестиваль в Зальцбурге состоится. Каким образом? Об этом, а также о культуре до и после коронавируса в интервью DW рассказал Маркус Хинтерхойзер.  

Дирижер бременских музыкантов о будущем после пандемии

Юбилейный год Бетховена по календарю уже завершился, но из-за пандемии праздник был продлен до осени 2021 года. Дирижер Пааво Ярви делится своими мыслями о том, как будет выглядеть концертная жизнь.  

Новый альбом Rammstein - о тупости и упертости

В прошлом году Rammstein пришлось прервать турне из-за коронавируса. Когда гастроли продолжатся, пока никто сказать не может. В ожидании музыканты сочинили песни для нового альбома - восьмого по счету.  

Байройт: без фестиваля и без нового платья Меркель

Каждый год свой летний отпуск канцлер Германии начинала на открытии Байройтского фестиваля, появляяась там в новых нарядах. В этом году коронавирус помешал и этой традиции.  

Немецкий пианист из-за коронавируса перенес концерты в Twitter

Музыкант Игорь Левит ведет ежедневную прямую трансляцию своих концертов на канале Twitter. По его словам, он продолжит это до тех пор, пока слушатели снова не смогут собираться в концертных залах.  

Коронавирусный концерт: как прошел эксперимент немецких ученых

В Лейпциге прошел необычный концерт поп-звезды Тима Бендцко. Немецкие вирусологи проанализировали риск заражения коронавирусом на крупных ивентах. Они ожидают важных результатов.  

Ссылки в интернете

Сайт фестиваля

Аудио- и видеофайлы по теме

Лидер группы "Ленинград" о коронавирусе, политике и демократии в России. Сергей Шнуров #наВолне  

100 лет фестивалю "Арена-ди-Верона"  

Музыка лета  

Также по теме

Russland Jekaterinburg | Beethovenfest Jekaterinburg

Почему Бетховенский фестиваль проходит на Урале 24.11.2020

На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались. Но шанс попасть на Бетховенский фестиваль сейчас есть на Урале.

Österreich Salzburg Festspielpause in der Hofstallgasse

Худрук Зальцбургского фестиваля: "Все не так плохо, как уже есть" 12.06.2020

Международный фестиваль в Зальцбурге состоится. Каким образом? Об этом, а также о культуре до и после коронавируса в интервью DW рассказал Маркус Хинтерхойзер.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW