Музыкальные фестивали 2021 года. Что действительно состоится?

Байройт, Баховский фестиваль, Зальцбург... Фестивальный календарь полон. Но какова реальность? DW связалась с руководителями и командами крупнейших фестивалей музыки. Вот что выяснилось.

Баден-Баден: надежда еще теплится

27 марта - 5 апреля

До фестиваля в Баден-Бадене осталось совсем немного времени, но надежда, несмотря на продолжающийся локдаун, еще теплится. "После долгой "корона-зимы" меня согревает мысль, что наш традиционный Пасхальный фестиваль с Берлинским филармоническим оркестром и маэстро Кириллом Петренко пройдет в Фестшпильхаусе с публикой", - мечтает директор фестиваля Бенедикт Стампа (Benedikt Stampa). Речь, правда, идет не о полной, а о частичной загрузке с "шахматной" рассадкой.

Российский режиссер Дмитрий Черняков готов в последние дни февраля приступить к репетициям оперы Чайковского "Мазепа", премьера которой планируется на фестивале. Чтобы ждать "пасхального ренессанса" было веселее, с 17 по 20 февраля Баден-Баден предлагает слушателям своеобразный "фестиваль с доставкой на дом" (Hausfestival). С камерными программами выступят, в частности, звезды оперы Юлиан Прегардьен (Julian Prégardien) и Ольга Перетятько.

https://www.festspielhaus.de/magazin/hausfestspiel-1

Дрезден: приглашение к "Диалогам"

14 мая - 12 июня

Дрезденский фестиваль классической музыки - один из старейших в Германии. Он проводится с 1978 года каждый раз под новым девизом. На сей раз музыка от старинной до самой современной должна прозвучать под девизом "Диалоги". Как и практически все его коллеги, художественный руководитель фестиваля, виолончелист Ян Фоглер (Jan Vogler) сейчас действует по приниципу "Надейся на лучшее, но готовься к худшему". Подготовлено три сценария. "A" - приближенный к нормальному, с заполнением залов до 50 процентов и больше и с полноценной программой, "B" с сокращенной программой, уменьшенным составом артистов и количеством зрителей и "С" - вовсе без публики, исключительно в онлайн-формате. Более точная информация - какой именно вариант будет выбран - ожидается к концу марта. "Моя обязанность не только как директора фестиваля, но и как коренного дрезденца - сохранить притягательность нашего города в том числе и во время кризиса, связанного с пандемией", - сказал Фоглер в беседе с DW.

https://www.musikfestspiele.com/de/musikfestspiele/

Лейпциг: "Спасение" близится

11 - 20 июня

Команда фестиваля в городе Баха (Johann Sebastian Bach) Лейпциге - храбрецы: под девизом "Спасение" ("Erlösung") они запланировали широкомасштабную программу, в центре которой – четырехдневный концертный марафон "Бах как пророк". Это одиннадцать концертов, включающих в себя три оратории, "Страсти по Матфею" и 33 кантаты Баха, хронологически иллюстрирующих путь Спасителя. Старт продажи билетов на цикл и другие концерты фестиваля сдвинут с осени 2020 на весну 2021 года. Одновременно фестиваль готов и к интернет-варианту. Именно Баховский фестиваль в прошлом году был здесь в числе пионеров, реализовав в разгар первой волны эпидемии коронавируса мультимедийную версию "Страстей по Иоанну", которую в режиме прямой трансляции посмотрели более полумиллиона зрителей в 76 странах мира.

https://www.bachfestleipzig.de

Хаймбах: реалистический план

17 - 21 июня

Фестиваль "Spannungen" ("Под напряжением"), который проходит в городе Хаймбахе, выбрал реалистический вариант - с минимальными составами ансамблей, сокращенным числом зрителей и укороченной программой. Фестиваль проходит в здании старинной гидроэлектростанции (с чем и связано его название) и собирает элиту камерной музыки Германии.

www.spannungen.de

Байройт: Вагнер против короны

25 июля - 25 августа

Байройтский фестиваль в 2021 году состоится! Летом прошлого года фестиваль музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner), основанный еще самим композитором, был отменен в связи с пандемией. Премьера сезона - опера "Летучий Голландец". Здесь дебютирует российско-украинский тандем: режиссер Дмитрий Черняков и дирижер Оксана Лынив. Лынив будет первой женщиной, которая станет за пульт в Байройте. Премьера сезона будет 25 июля транслироваться в аудио и видео-режиме на сайте радиостанции BR-Klassik. Пока неясно, сколько именно слушателей смогут разместиться в легендарном Фестшпильхаусе. Право приоритетной продажи получат те вагнерианцы, у которых были билеты на фестиваль прошлого года. 6 июня остальные билеты поступят в онлайн-продажу на сайте фестиваля.

Интересной обещает в этом году стать альтернативная программа "Diskurs Bayreuth", которая пройдет в окружающем фестивальный дом парке и других пространствах. Прочтением Вагнера в форматах от кукольного театра до инсталляции займутся современные художники и артисты из разных стран мира.

https://www.bayreuther-festspiele.de/

Зальцбург: чудо 2.0

17 июля - 31 августа

Летом 2020 года Зальцбургский фестиваль стал единственным из крупных музыкальных праздников, который решили проводить с публикой и полноценными премьерами, - правда, в особом, сокращенном режиме. "Мы передвигаемся по тонкому льду", - сказал тогда в интервью DW директор фестиваля Маркус Хинтерхойзер (Markus Hinterhäuser). Но лед выдержал, и в связи с фестивалем не отмечено ни одного случая заражения коронавирусом. В Европе заговорили о "зальцбургском чуде".

В этом году в городе Моцарта планируется повторение чуда: 168 спектаклей и концертов должны пройти в течение 46 дней. С особым нетерпением ожидается отложенная с прошлого сезона премьера оперы "Дон Жуан" в постановке Ромео Кастелуччи и с Теодором Курентзисом за дирижерским пультом.

https://www.salzburgerfestspiele.at/

Бонн: "Воскресаем!"

20 августа - 10 сентября

54 концерта должны пройти в Бонне в рамках традиционного Бетховенского фестиваля (Beethovenfest). Большая часть программы - то, что удалось "спасти" с прошедшего года, когда концерты отменили. Как нельзя лучше подходит к ситуации выбранный еще задолго до пандемии девиз "Воскресать, да, воскресать!". Это цитата из Второй симфонии Густава Малера (Gustav Mahler). При всем оптимизме и в Бонне планируют запасные варианты с сокращенными составами и программой и трансляциями концертов на открытых площадках и в интернете на сайтах фестиваля и DW.

https://www.beethovenfest.de

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