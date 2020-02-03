 Музейный остров - туристический магнит Берлина (фото) | Кадр дня | DW | 07.02.2020

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Кадр за кадром

Музейный остров - туристический магнит Берлина (фото)

Государственные музеи Берлина довольны итогами прошлого года: на 10 процентов больше посетителей, чем в позапрошлом сезоне. Что нового ожидает гостей столицы в 2020 году?

Галерея Джеймса Симона - новый посетительский центр Музейного острова в Берлине

Галерея Джеймса Симона - новый посетительский центр Музейного острова в Берлине

Берлин • В немецкой столице насчитывается в общей сложности свыше 175 музеев и постоянных экспозиций. Из них более полутора десятка входит в объединение Государственных музеев Берлина (Staatliche Museen zu Berlin). В прошлом году число посетителей этих государственных собраний, коллекций и выставочных залов значительно увеличилось. Общее количество посетителей одного лишь Музейного острова составило почти 4,2 миллиона человек, что более чем на 10 процентов выше показателя позапрошлого года. При этом один из трех здешних музеев - Пергамский музей (Pergamonmuseum) - частично закрыт на реконструкцию. Однако в нем за год побывали более 800 тысяч посетителей (в 2018 году - 780 тысяч).

Бюст Нефертити в Новом музее (Neues Museum) - один из самых известных экспонатов Музейного острова. В 2019 году в Новом музее побывало почти 830 тысяч человек (2018: 770 тысяч)

Бюст Нефертити в Новом музее (Neues Museum) - один из самых известных экспонатов Музейного острова. В 2019 году в Новом музее побывало почти 830 тысяч человек (2018: 770 тысяч)

Галерея Джеймса Симона - новая достопримечательность Музейного острова

Как отметили в Фонде прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), в управлении которого находятся эти берлинские государственные музеи, особым событием прошлого года стало открытие на Музейном острове Галереи Джеймса Симона (James-Simon-Galerie). Ее в прошлом году за шесть неполных месяцев посетили более 1,1 миллиона человек. Из них почти 340 тысяч пришли лишь для того, чтобы осмотреть саму эту новую архитектурную достопримечательность, возведенную за 130 миллионов евро по проекту знаменитого британского архитектора Дэвида Чипперфилда. На днях этому проекту бюро David Chipperfield Architects была присуждена Премия Немецкого музея архитектуры (DAM) за 2020 год.

Модель Форума Гумбольдта в Берлине

Модель Форума Гумбольдта в Берлине

Берлинские музеи в 2020 году

Отметим также, что в 2020 году в Берлине после окончания ремонта вновь заработаетНовая национальная галерея (Neue Nationalgalerie). Этот выставочный зал был возведен в середине 1960-х годов по проекту Людвига Миса ван дер Роэ и считается выдающимся памятником классического модернизма. Кроме того, после окончания строительства нового Форума Гумбольдта (Humboldt-Forum) в этот научно-культурный центр переедут коллекции Берлинского этнологического музея (Ethnologisches Museum) и Музея азиатского искусства (Museum für Asiatische Kunst).

Смотрите также: 

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    1,3 миллиона посетителей в год • Уже много лет список самых посещаемых музеев Берлина занимает экспозиция "Топография террора" (Topographie des Terrors) - информационно-выставочный центр, посвященный преступлениям национал-социализма. Центр расположен недалеко от Потсдамской площади на месте, где в 1933-1945 годах находились штаб-квартиры гестапо и СС.

  • Мемориал Берлинской стены на улице Бернауэр штрассе

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    1,1 миллиона посетителей в год • На втором месте также находится место, связанное с историей Германии в XX веке. Мемориальный комплекс Берлинской стены (Gedenkstätte Berliner Mauer) расположен на улице Бернауэр штрассе. Здесь можно узнать об истории строительства стены и судьбах людей, которые пытались бежать в Западный Берлин через эту часть германо-германской границы в 1961-1989 годах.

  • Ворота Иштар в Пергамском музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

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    780 тысяч посетителей в год • Хотя главный экспонат - Пергамский алтарь - до 2023 года находится на реставрации, интерес к самому Пергамскому музею (Pergamonmuseum) не уменьшился. Эта сокровищница античного, исламского и ближневосточного искусства на Музейном острове сейчас является третьим по популярности музеем Берлина. На фотографии изображены Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона.

  • Немецкий исторический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий исторический музей

    775 тысяч посетителей в год • Две тысячи лет немецкой истории под одной крышей - на бульваре Унтер-ден-Линден: от завоеваний Карла Великого до начатой Мартином Лютером Реформации и воссоединения Германии. Коллекция Немецкого исторического музея (Deutsches Historisches Museum) состоит из миллиона объектов и предметов. В залах выставлено в общей сложности около 7 тысяч экспонатов.

  • Бюст Нефертити в Новом музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Новый музей

    770 тысяч посетителей в год • В этом собрании на Музейном острове находится одно из самых известных произведений искусства в мире - стилизованный скульптурный портрет супруги фараона Эхнатона - бюст Нефертити. Помимо искусства Древнего Египта в Новом музей (Neues Museum) здесь также находится археологическая коллекция доисторического периода и ранней истории Старого Света.

  • Скелет брахиозавра в берлинском Музее естествознания

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей естествознания

    734 тысячи посетителей в год • Посетителей Музея естествознания (Museum für Naturkunde) из глубины веков, вернее - полутра сотен миллионов лет, приветствует более чем 13-метровый скелет брахиозавра - самый большой собранный скелет динозавра в мире. Сбор здешних коллекций был начат в 1810 году в Берлинском университете. Сейчас в них насчитывается около 30 миллионов объектов.

  • Еврейский музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Еврейский музей

    620 тысяч посетителей в год• Здание этого музея, построенного по проекту выдающегося британского архитектора Даниэля Либескинда, напоминает расколотую звезду Давида - символизирует разрыв в более чем 1700-летней истории немецких евреев в годы Холокоста. Еврейский музей (Jüdisches Museum) в берлинском районе Кройцберг был открыт в 2001 году и является самым большим таким музеем в Европе.

  • Немецкий технический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий технический музей

    593 тысячи посетителей в год • Визитной карточкой Немецкого технического музея (Deutsches Technikmuseum) является этот "изюмный бомбардировщик". На таких самолетах в Западный Берлин доставляли все необходимое для жизни во время блокады в 1949 году. Среди других экспонатов - ветряные мельницы, паровозы, корабли, а также копия первого в мире компьютера, созданного в 1936 году Конрадом Цузе.

  • Музей ГДР в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей ГДР

    585 тысяч посетителей в год • Какой была жизнь в ГДР? Какими были будни? Ответ на этот вопрос можно получить в Музее ГДР (DDR-Museum) в районе Берлин-Митте. Посетители могут посидеть в старом "Трабанте", посмотреть на обстановку типичной квартиры в панельной многоэтажке и заглянуть в комнату для прослушивания министерства госбезопасности - "штази"…

  • Дворец Шарлоттенбург в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Дворец Шарлоттенбург

    548 тысяч посетителей в год • Завершает десятку самых посещаемых музеев немецкой столицы дворец Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg) - памятник эпохи барокко, купол которого считается одним из архитектурных символов Берлина. Дворец был заложен в 1695 году в качестве летней резиденции будущей королевы Пруссии Софии Шарлотты - бабушки Фридриха Великого.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


Контекст

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Ссылки в интернете

www.smb.museum

Государственные музеи Берлина

www.smb.museum

Музейный остров

Аудио- и видеофайлы по теме

Стрит-арт в Берлине  

Музей Берлинской стены у КПП "Чарли"  

Памятники ЮНЕСКО:Музейный остров в Берлине  

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