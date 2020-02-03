Музейный остров - туристический магнит Берлина (фото)

Берлин • В немецкой столице насчитывается в общей сложности свыше 175 музеев и постоянных экспозиций. Из них более полутора десятка входит в объединение Государственных музеев Берлина (Staatliche Museen zu Berlin). В прошлом году число посетителей этих государственных собраний, коллекций и выставочных залов значительно увеличилось. Общее количество посетителей одного лишь Музейного острова составило почти 4,2 миллиона человек, что более чем на 10 процентов выше показателя позапрошлого года. При этом один из трех здешних музеев - Пергамский музей (Pergamonmuseum) - частично закрыт на реконструкцию. Однако в нем за год побывали более 800 тысяч посетителей (в 2018 году - 780 тысяч).

Бюст Нефертити в Новом музее (Neues Museum) - один из самых известных экспонатов Музейного острова. В 2019 году в Новом музее побывало почти 830 тысяч человек (2018: 770 тысяч)

Галерея Джеймса Симона - новая достопримечательность Музейного острова

Как отметили в Фонде прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), в управлении которого находятся эти берлинские государственные музеи, особым событием прошлого года стало открытие на Музейном острове Галереи Джеймса Симона (James-Simon-Galerie). Ее в прошлом году за шесть неполных месяцев посетили более 1,1 миллиона человек. Из них почти 340 тысяч пришли лишь для того, чтобы осмотреть саму эту новую архитектурную достопримечательность, возведенную за 130 миллионов евро по проекту знаменитого британского архитектора Дэвида Чипперфилда. На днях этому проекту бюро David Chipperfield Architects была присуждена Премия Немецкого музея архитектуры (DAM) за 2020 год.

Модель Форума Гумбольдта в Берлине

Берлинские музеи в 2020 году

Отметим также, что в 2020 году в Берлине после окончания ремонта вновь заработаетНовая национальная галерея (Neue Nationalgalerie). Этот выставочный зал был возведен в середине 1960-х годов по проекту Людвига Миса ван дер Роэ и считается выдающимся памятником классического модернизма. Кроме того, после окончания строительства нового Форума Гумбольдта (Humboldt-Forum) в этот научно-культурный центр переедут коллекции Берлинского этнологического музея (Ethnologisches Museum) и Музея азиатского искусства (Museum für Asiatische Kunst).

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