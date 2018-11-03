 Муж оправданной в Пакистане христианки просит для семьи убежища в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2018

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Мир

Муж оправданной в Пакистане христианки просит для семьи убежища в США

После оправдания обвиненной в богохульстве Асии Биби в Пакистане вспыхнули протесты. Судьбой христианки обеспокоены ряд епископов и неправительственных организаций в ФРГ.

Ашик Масих, муж Асии Биби

Ашик Масих, муж Асии Биби

Муж христианки Асии Биби, приговоренной к смертной казни и недавно оправданной Верховным судом Пакистана, опасается за жизнь своей семьи на фоне массовых протестов исламистов. В видеообращении, распространенном в интернете в воскресенье, 4 ноября, Ашик Масих попросил власти США, Великобритании и Канады предоставить убежище Биби, которой запрещено покидать страну, а также ее близким родственникам.

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Между тем адвокат Биби Саиф уль-Малук, вылетевший в Италию из-за угроз исламистов, заявил, что в аэропорту Рима его полчаса допрашивали сотрудники антитеррористического подразделения. Юрист рассказал итальянской газете Corriera della Sera, что правоохранители, несмотря на отсутствие видимых причин для проверки, усомнились в достоверности его визы и других документов. Саифа уль-Малука сопроводили к стойке, где он получил билет до своей следующей цели - Амстердама, куда вылетел некоторое время спустя.

Ряд немецких епископов и неправительственных организаций выразили обеспокоенность в связи с делом Биби. Так, католическая организация missio призвала Берлин и Евросоюз вмешаться в ситуацию вокруг Биби и настоять на том, чтобы в Пакистане была обеспечена ее безопасность и прояснены все обстоятельства ее дела.

Исламисты протестуют против отмены смертного приговора

24 октября Верховный суд Пакистана оправдал 51-летнюю католичку Асию Биби, которая ранее была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда и с 2010 года находилась под стражей, ожидая исполнения смертного приговора. Суд заявил об отсутствии доказательств вины Биби. После решения суда в Пакистане вспыхнули массовые протесты сторонников ультрарелигиозной партии "Техрик-э-Лабаик Пакистан" (ТЛП) и других исламистов, призывающих к убийству судей Верховного суда и восстанию против армии. Опасаясь массовых беспорядков, власти закрыли учебные заведения по всей стране и усилили охрану церквей.

Обвинения против нее были выдвинуты в июне 2009 года, когда Биби работала в поле вместе с женщинами-мусульманками. Ее попросили принести воды, но некоторые мусульманки стали протестовать, утверждая, что от прикосновения христианки к кувшину вода может стать нечистой. Через несколько дней они пожаловались на Асию Биби местному мулле и обвинили ее в богохульстве.

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    Автор: Галина Петровская


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Гродненская кирха включилась в юбилейные торжества, посвященные 500-летию Реформации. Об истории единственной в Беларуси церкви, отданной лютеранской общине - в фотогалерее DW. (23.12.2016)  

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