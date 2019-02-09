 Мужчина застрелил более 10 человек на юге Канады | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Мужчина застрелил более 10 человек на юге Канады

Нападавший в форме, похожей на полицейскую, открыл стрельбу в Канаде. Убиты не менее 13 человек.

Полицейская лента в Канаде (фото из архива)

Мужчина открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады в воскресенье, 19 апреля. Погибли не менее 13 человек, в том числе сотрудница полиции. Сам нападавший также мертв.

Личность нападавшего установлена, ему 51 год, он был одет в форму, похожую на полицейскую. Мужчина передвигался на автомобиле, напоминавшем по виду полицейский, тела жертв затем нашли в нескольких частях провинции, в том числе в одном из жилых домов. О мотивах нападавшего пока не сообщается, он действовал "хаотично". Жертвами стрельбы стали те, с кем мужчина не был знаком.

Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее "ужасной ситуацией", выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил полицию за работу. Она продолжает расследование.

Смотрите также:

  • Трамвай в Утрехте

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Стрельба в трамвае

    Нападение со стрельбой в салоне трамвая в нидерландском Утрехте произошло 18 марта в 12.45 мск. На место экстренно прибыли сотрудники медицинских служб.

  • Силы безопасности в Утрехте

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Возможный теракт

    На место присшествия оперативно прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По словам мэра города Яна ван Занена, правоохранительные органы исходят "из террористического мотива нападавшего". Еще одна возможная версия - "семейная драма".

  • Ambulances in Utrecht (Reuters/P. van de Wouw)

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Пятеро раненых и трое погибших

    Полиция сообщила "о большом числе раненых". Нескольким пострадавшим реанимационные мероприятия были проведены на месте. Позднее официальные источники подтвердили сведения о трех погибших и пяти раненых.

  • Полиция задержала уроженца Турции

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Полиция задержала уроженца Турции

    Полиция Нидерландов задержала человека, который подозревается в совершении вооруженного нападения на пассажиров трамвая в городе Утрехте. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Полиция распространила его фотографию с записи камеры видеонаблюдения. 

  • Наряд конной полиции в Утрехте.

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Улицы патрулирует конная полиция

    Улицы Утрехта патрулируют наряды конной полиции. Сотрудники служб специального реагирования дежурят на центральных автомагистралях страны. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности был введен в аэропортах страны и на ключевых гособъектах. Уровень контроля повсили также на автотрассах на границе с ФРГ.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 02:55

Что известно о нападении на кальянные в немецком Ханау (20.02.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец (10.10.2019)  

Как предотвратить стрельбу в учебном заведении: мнение психологов (18.10.2018)  

Также по теме

Kanada Alexandre Bissonnette in Québec

Канадца приговорили к пожизненному заключению за стрельбу в мечети 09.02.2019

Прокуратура настаивала на максимальном за всю историю Канады сроке в 150 лет, однако судья решил предоставить Александру Биссоннетту возможность выйти на свободу.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Грязная нефть "Дружбы" аукнулась год спустя  

Германия призывает Китай прояснить обстоятельства вспышки вируса  

Виктор Ерофеев: Два смертельных вируса, поразивших Россию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно