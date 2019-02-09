Мужчина застрелил более 10 человек на юге Канады

Мужчина открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады в воскресенье, 19 апреля. Погибли не менее 13 человек, в том числе сотрудница полиции. Сам нападавший также мертв.

Личность нападавшего установлена, ему 51 год, он был одет в форму, похожую на полицейскую. Мужчина передвигался на автомобиле, напоминавшем по виду полицейский, тела жертв затем нашли в нескольких частях провинции, в том числе в одном из жилых домов. О мотивах нападавшего пока не сообщается, он действовал "хаотично". Жертвами стрельбы стали те, с кем мужчина не был знаком.

Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее "ужасной ситуацией", выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил полицию за работу. Она продолжает расследование.

Смотрите также:

Стрельба в нидерландском Утрехте Стрельба в трамвае Нападение со стрельбой в салоне трамвая в нидерландском Утрехте произошло 18 марта в 12.45 мск. На место экстренно прибыли сотрудники медицинских служб.

Стрельба в нидерландском Утрехте Возможный теракт На место присшествия оперативно прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По словам мэра города Яна ван Занена, правоохранительные органы исходят "из террористического мотива нападавшего". Еще одна возможная версия - "семейная драма".

Стрельба в нидерландском Утрехте Пятеро раненых и трое погибших Полиция сообщила "о большом числе раненых". Нескольким пострадавшим реанимационные мероприятия были проведены на месте. Позднее официальные источники подтвердили сведения о трех погибших и пяти раненых.

Стрельба в нидерландском Утрехте Полиция задержала уроженца Турции Полиция Нидерландов задержала человека, который подозревается в совершении вооруженного нападения на пассажиров трамвая в городе Утрехте. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Полиция распространила его фотографию с записи камеры видеонаблюдения.

Стрельба в нидерландском Утрехте Улицы патрулирует конная полиция Улицы Утрехта патрулируют наряды конной полиции. Сотрудники служб специального реагирования дежурят на центральных автомагистралях страны. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности был введен в аэропортах страны и на ключевых гособъектах. Уровень контроля повсили также на автотрассах на границе с ФРГ. Автор: Екатерина Венкина

