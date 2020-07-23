Мохеровый мишка - немецкий подарок для Греты Тунберг (фото)

Бад-Кёзен • Глобальное потепление земного климата угрожает многим видам животных и растений, а также целым экологическим системам. Одним из главных символов этой угрозы являются белые медведи: таяние арктических льдов лишает этих обитателей снежных пустынь нормальной среды обитания.

Представители руководства фирмы Bad Kösener Spielzeug Manufaktur GmbH Констанция Шахе (Constance Schache) и д-р Хельмут Шахе (Dr. Helmut Schache) упаковывают подарок для Греты Тунберг

Немецкая фирма по производству детских игрушек из города Наумбург в федеральной земле Саксония-Анхальт, вернее - здешнего городского района и лечебно-оздоровительного курорта Бад-Кёзен, решила подарить своего нового белого медведя шведской активистке Грете Тунберг в знак благодарности за то, что она делает для спасения нашей планеты от глобальной экологической катастрофы.

Ласковый и экологичный

Как сообщает агентство dpa, Грета Тунберг получит 85-сантиметрового медведя номер один из этой серии игрушек. Сделан он из материалов, произведенных в соответствии с экологическими стандартами: козьей шерсти - мохера, хлопка и войлока.

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