 МОТ заявляет о росте числа мигрантов во всем мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2018

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Мир

МОТ заявляет о росте числа мигрантов во всем мире

Всего в мире в 2017 года насчитывалось около 277 млн мигрантов, из них 164 млн - трудовых. Более половины тех, кто переехал из-за работы, находятся в Северной Америке, Европе и в арабских странах.

Рабочие в Великобритании

В 2017 году в мире насчитывалось около 277 млн мигрантов, в 2013 году их было около 233 млн. Об этом в среду, 5 декабря, сообщила Международная организация труда (МОТ).

Контекст

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По данным МОТ, в 2017 году около 164 млн человек сменили место жительства из-за работы, из них - 96 млн мужчин и 68 млн женщин. Более 60 процентов всех трудовых мигрантов сейчас находятся в Северной Америке,Европе (в том числе в Восточной Европе) и в арабских странах.

Международная организация труда сделал заявление об этих данных в ожидании саммита ООН по миграции, на котором представители 180 стран будут обсуждать всеобъемлющий пакт о безопасной и упорядоченной миграции. Саммит пройдет 10 и 11 декабря в Марракеше.

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    Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева


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