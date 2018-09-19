Мотоциклист врезался в часовню (фото)

Эта фотография была сделана корреспондентом dpa в Баварии в общине Урзензоллен, где погиб 22-летний мотоциклист, врезавшийся на полной скорости в придорожную часовню.
Эту трагическую фотографию опубликовали многие немецкие СМИ. В 2017 году в результате ДТП на дорогах Германии погибло 3177 человек. Этот показатель стал самым низким с начала ведения такого рода официальной статистики более шестидесяти лет назад, однако число смертельных случаев среди мотоциклистов увеличилось более чем на восемь процентов. Всего погибло 689 мотоциклистов.
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