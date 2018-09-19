 Мотоциклист врезался в часовню (фото) | Кадр дня | DW | 19.09.2018

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Кадр за кадром

Мотоциклист врезался в часовню (фото)

Эта фотография была сделана корреспондентом dpa в Баварии в общине Урзензоллен, где погиб 22-летний мотоциклист, врезавшийся на полной скорости в придорожную часовню.

BdT Motorradfahrer rast gegen Kapelle und stirbt (picture-alliance/dpa/D. Wagner)

Эту трагическую фотографию опубликовали многие немецкие СМИ. В 2017 году в результате ДТП на дорогах Германии погибло 3177 человек. Этот показатель стал самым низким с начала ведения такого рода официальной статистики более шестидесяти лет назад, однако число смертельных случаев среди мотоциклистов увеличилось более чем на восемь процентов. Всего погибло 689 мотоциклистов.

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  • Фленсбург

    Превышение и наказание

    За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

  • Водительские права

    Превышение и наказание

    Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

  • Кельн

    Превышение и наказание

    В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

  • default

    Превышение и наказание

    Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.

  • На обочине дороги

    Превышение и наказание

    Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

  • default

    Превышение и наказание

    Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

  • Пробка на автобане A4

    Превышение и наказание

    Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

  • Лошадь на дороге

    Превышение и наказание

    В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

  • Уведомление о штрафе

    Превышение и наказание

    Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

  • Полицейский автомобиль

    Превышение и наказание

    К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

  • Автобан

    Превышение и наказание

    Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

  • Радар

    Превышение и наказание

    В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.


Где и когда появилась первая в Германии зебра

  • Фотография обложки альбома группы Битлз Abbey Road

    Пешеходный переход по-немецки

    Самый известный в мире пешеходный переход находится, как принято считать, в Лондоне, на улице Эбби-Роуд. В 1969 году здесь сфотографировались для обложки своего последнего совместного студийного проекта музыканты группы "Битлз". Через два года альбому "Abbey Road" исполнится полвека, но мы так долго ждать не будем, а отметим другой пешеходно-переходный юбилей - 65-летие первой зебры в Германии.

  • На этой фотографии - гамбургские первоклашки 1963 года

    Пешеходный переход по-немецки

    Первая немецкая зебра (Zebrastreifen), сведения о которой сохранились в архивах, была нанесена на проезжую часть одной из улиц Мюнхена в 1952 году - двенадцать белых полосок. При этом думать о безопасности пешеходов в Германии начали намного раньше. Первый такой параграф появился в 1929 году - в правилах уличного движения Берлина, однако обозначали переходы тогда не зеброй, а другой разметкой.

  • Пешеходный переход в Мюнхенском аэропорту

    Пешеходный переход по-немецки

    Современные зебры, получившие распространение во всем мире, своим появлением обязаны международным соглашениям, подписанным странами-членами ООН в Женеве в 1949 году. В Германии правила поведения водителей, пешеходов и других участников движения на зебрах и перед ними закреплены в параграфе 25 ПДД (§ 25 StVO), а наказания для нарушителей определены в специальном штрафном каталоге.

  • Знак Пешеходный переход

    Пешеходный переход по-немецки

    Помимо разметки в виде белых полосок нерегулируемые пешеходные переходы дополнительно обозначаются такими информирующими квадратными знаками, а в опасных или плохо обозримых местах - предупреждающими треугольниками. Преимуществом на таких переходах пользуются пешеходы, а также лица на инвалидных колясках - простых или моторизированных. Велосипедисты преимуществ не имеют!

  • Штутгарт

    Пешеходный переход по-немецки

    Велосипедистам в Германии не запрещается ездить по зебре, но в таком случае они не являются пешеходами и несут ответственность случае ДТП - например, если вылетят на переход на полной скорости, не оценив ситуацию. В идеальном варианте велосипед по зебре нужно катить, то есть слезть с него или отталкиваться ногой, стоя на одной педали. Лишь в этом случае машины обязаны уступать им дорогу.

  • Знак Осторожно, пешеходный переход

    Пешеходный переход по-немецки

    Другое дело, когда параллельно зебре проезжую часть также пересекает велосипедная дорожка, то есть нанесена разметка и поставлены знаки, например, при круговом движении - тогда можно спокойно ехать, соблюдая, кончено же, осторожность. То же самое касается пешеходов. Зебра не означает, что вы можете идти по ней, уткнувшись в телефон. Сначала нужно посмотреть по сторонам. Многие об этом забывают.

  • ДТП на пешеходном переходе в Карлсруэ

    Пешеходный переход по-немецки

    Ежегодно в Германии на зебрах происходит около 5500 ДТП, в которых страдают люди. В 2016 году в результате таких происшествий тяжелые травмы получило более 900 человек, 25 человек погибло. Многих ДТП можно было бы избежать, если бы все участники движения соблюдали правила, были более внимательными и взаимовежливыми. Ведь лучше подождать, чем настаивать на своем преимуществе и пострадать.

  • Фрайбург

    Пешеходный переход по-немецки

    Перед зеброй водители (и велосипедисты, если двигаются по проезжей части или зебра нанесена на велосипедную дорожку) обязаны снизить скорость и пропустить пешехода, даже если тот еще только подходит к зебре, но очевидно собирается перейти дорогу. Подавать какие-то знаки пешеход не обязан. В таких местах нельзя обгонять, останавливаться ближе пяти метров до разметки, а также на самом переходе.

  • Штутгарт

    Пешеходный переход по-немецки

    За большинство нарушений § 25 ПДД водителям в Германии грозят штрафы от 80 до 120 евро плюс один балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Например, 80 евро и один балл, если не снизить скорость перед зеброй при наличии вблизи пешехода. Лишение прав происходит при восьми баллах. Сгорают они нескоро. По таким нарушениям - через 2,5 года.

  • На детском празднике в Берлине

    Пешеходный переход по-немецки

    Пешеходам перед выходом на зебру следует быть особенно внимательными в темное время суток и при плохой погоде, в условиях сниженной видимости. На этот счет есть соответствующие судебные решения, при грубом несоблюдении элементарной осторожности возлагающие частичную вину и на пешеходов.

  • Светофорные человечки гуляют по Кельну во время акции по безопасности движения

    Пешеходный переход по-немецки

    Где в Германии появляются зебры? Согласно правилам, такие пешеходные переходы могут оборудоваться в местах, где в часы с наиболее интенсивным движением дорогу переходит не менее 50 пешеходов и при этом проезжает не менее 200 машин. При более сильном трафике ставят пешеходные светофоры. При менее интенсивном - оборудуют островки безопасности между полосами проезжей части, но без зебры.

  • Франкфурт-на-Майне

    Пешеходный переход по-немецки

    Считается также, что слишком короткие расстояния между зебрами на дороге приводят к снижению желания и готовности водителей каждый раз сбавлять скорость перед ними, что приводит к росту числа ДТП. Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода (включая разметку, знаки, освещение и утопленные бордюры) обходится в Германии от 12 до 75 тысяч евро, в среднем - около 30 тысяч евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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