 Московский вуз по указу Путина получит имя Юрия Лужкова | Новости из Германии о России | DW | 14.02.2020

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Россия

Московский вуз по указу Путина получит имя Юрия Лужкова

Президент России подписал указ об установлении мемориальной доски на доме, где жил мэр Москвы и других мероприятиях по увековечению его памяти.

Юрий Лужков, мэр Москвы в 1992-2010 годах

Юрий Лужков, мэр Москвы в 1992-2010 годах

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу, 14 февраля, указ об увековечении памяти мэра Москвы Юрия Лужкова. Путин рекомендовал установить на доме в Москве, где жил Лужков, мемориальную доску, присвоить его имя университету управления правительства Москвы, а также провести "иные мероприятия".

Лужков руководил Москвой 18 лет

Контекст

Юрий Лужков стал мэром Москвы 6 июня 1992 года после ухода Гавриила Попова, трижды переизбирался на этот пост, а в 2007 году Путин переназначил его. 28 сентября 2010 года Лужков был уволен тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия".

После отставки бывший градоначальник занимался сельским хозяйством, жил большей частью в Австрии. В сентябре 2016 года указом президента РФ Владимира Путина он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Лужков скончался 10 декабря 2019 года в мюнхенской клинике на 84-м году жизни.

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    Автор: Юлия Вишневецкая, Москва


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В ночь с воскресенья на понедельник, 29 августа, в Москве были снесены несколько десятков торговых павильонов. Это уже вторая в 2016 году "Ночь длинных ковшей". Репортаж DW.  

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