Московские объятия: премьер Медведев в Белграде

Пока Брюссель медлит с тем, чтобы привлечь на сторону Евросоюза страны Западных Балкан, Кремль действует. Пример тому - Сербия.
На первый взгляд, это рутинный визит - 20 октября российский премьер-министр Дмитрий Медведев летит в Белград. В этот день сербы отмечают 75-летие освобождения своей столицы от немецких оккупантов. В ходе того наступления во время Второй мировой войны погибли тысячи солдат Красной армии. Помимо общей православной веры, это одна из причин того, что сербы до сегодняшнего дня чувствуют эмоциональную связь с русскими и украинцами.
Сербская оппозиция уже объявила, что будет бойкотировать торжественную речь Медведева в парламенте. Но это не связано с личностью гостя - скорее, это очередной протест против авторитарно правящего президента Александара Вучича.
Сыр из Сербии
В ходе визита Медведева будут затронуты экономические вопросы, указывает в интервью DW московский публицист, эксперт по Балканам Иван Преображенский. В мае 2013 года Москва и Белград заключили стратегическое партнерство. Российского премьера интересует прежде всего прогресс в строительстве 402-километрового газопровода "Турецкий поток", который прокладывается из Турции через Болгарию в Сербию. С точки зрения Москвы, этот трубопровод мощностью 12,87 млрд кубометров в год должен снабжать газом западнобалканские страны. Кремль рассчитывает, что сербский отрезок трубы будет готов, как и планировалось, к концу этого года, говорит Преображенский. Однако проблемы с прокладкой, по его словам, имеются в Болгарии. Российский гигант "Газпром" хочет и сам использовать этот газопровод, но владеть им, согласно законодательству Евросоюза, не имеет права.
Особенно важно для главы российского правительства подписание договора о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом, считает управляющий московским Фондом прогрессивной политики Олег Бондаренко. Это соглашение облегчит доступ сербских продуктов на рынки таких стран как Беларусь или центральноазиатские республики. Для Сербии уже и сейчас выгодно то, что в результате обоюдных санкций, действующих между Брюсселем и Москвой последние пять лет, ЕС не может продавать в Россию продукты своего сельского хозяйства и пищевой промышленности. В супермаркетах Петербурга или Владивостока не продается, скажем, сыр из Голландии, но там вполне можно найти сербский. В конце сентября президент Вучич сообщил, что для подписания договора о свободной торговле через пять дней после визита Медведева в Белград в Москву отправится премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
Россия относится к Сербии как к приоритетному партнеру. Иван Преображенский усматривает в этом сигнал Евросоюзу: Кремль таким образом демонстрирует, что у него есть не только военные, но и экономические средства для того, чтобы сохранить свое влияние за границей.
По мнению экспертов, одной из тем, которую будет обсуждать в Белграде российский премьер, станет статус Косово. "Цель визита Медведева такова, что Россия вновь пообещает Сербии своим вето в Совбезе ООН воспрепятствовать тому, чтобы мятежная провинция Косово стала признанным в ООН государством", - говорит Душан Рельич (Dušan Reljić), руководитель брюссельского бюро берлинского фонда "Наука и политика" (SWP).
Косовские албанцы и сербы за столом переговоров?
Для Белграда эта поддержка в переговорах с Приштиной и Западом очень важна - и важна именно сейчас, так как с начала октября администрация США предпринимает новую попытку усадить косовских албанцев и сербов за стол переговоров.
Посредником должен выступать посол США в Берлине Ричард Гренелл. Этой миссии спецпосланника по Сербии и Косово он сам добился от Белого дома, утверждают осведомленные источники. Перед этим, по сообщениям СМИ, 52-летний дипломат претендовал на вакантное место советника президента по национальной безопасности, но безуспешно. "Президент Трамп хочет в будущем году переизбраться, и для этого ему нужны внешнеполитические успехи", - рассуждает Бондаренко. Он полагает, что Россия может пойти на разделение Косово - при условии, что Белград и Приштина предварительно придут к взаимному согласию и что будет получено одобрение Совета Безопасности ООН.
Пока что Кремль с подозрением относится к новой инициативе Вашингтона на Балканах. В прошлом Гренелл резко критиковал прокладку по дну Балтийского моря газопровода "Северный поток-2", амбициозного проекта Москвы. Правительство Германии не поддалось нажиму, оно по-прежнему поддерживает строительство. Первые подробности встречи Гренелла с сербским президентом Вучичем, которая состоялась 10 октября, позволяют говорить, что разногласия сохраняются - по ее завершении Александар Вучич высоко оценил сербско-российские отношения, назвав их превосходными. Президент Сербии также заявил, что с нетерпением ждет встречи с Медведевым, сообщали сербские СМИ.
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