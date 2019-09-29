 Московская полиция подала иски к команде Навального | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2019

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Россия

Московская полиция подала иски к команде Навального

Ответчиками по искам полиции являются российские оппозиционные политики - Соболь, Яшин, Милов и другие. Содержание исков к команде Навального пока неизвестно.

Российские оппозиционные политики (апрель 2019 г.)

Российские оппозиционные политики (апрель 2019 г.)

К команде российского оппозиционера Алексея Навального поданы два иска. Как сообщает во вторник, 1 октября, "МБХ медиа", иски исходят от Главного управления МВД России по Москве. Они зарегистрированы в картотеке Симоновского районного суда, однако их точное содержание пока неизвестно.

Ответчиками по первому иску выступают сам Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, координатор московского штаба Олег Степанов, а также Владимир Милов и Илья Яшин. Кроме того, среди ответчиков глава московского отделения Партии перемен Александр Соловьев. Второй иск подан к руководителю отдела расследований ФБК Георгию Албурову и продюсеру канала "Навальный Live" Любови Соболь. По другим данным, Соболь фигурирует в обоих исках.

Контекст

Крупнейшая фракция Европарламента номинировала Алексея Навального на премию Сахарова. DW разбиралась, почему евродепутаты решили отметить российского оппозиционера и каковы его шансы. (30.09.2019)

"Черные шапочки" Навального, разговоры о страхе и призывы к люстрациям - как и за что митингуют москвичи, когда выборы закончились, а часть фигурантов "московского дела" отпустили. Репортаж DW. (29.09.2019)

Жданов сообщил, что в ФБК пока не знают, с чем связаны иски. "Думаю, что это что-то похожее на иск прокуратуры по нарушению предостережения. Вряд ли они пробуют взыскать упущенную выгоду", - цитирует слова Жданова "Интерфакс". Ранее, 9 сентября, к той же группе ответчиков подала иск московская прокуратура. 24 сентября Черемушкинский суд Москвы вернул иск для устранения нарушений при его подаче.

Кроме того, московские суды общей юрисдикции зарегистрировали несколько исков к организаторам несогласованной протестной акции 27 июля. В частности, "Мосгортранс" просит взыскать ущерб, причиненный простоем в размере более 1,2 млн рублей, учреждение "Автомобильные дороги" оценило свой ущерб в 11,5 млн рублей, а организация, предоставляющее услуги общественного питания на Тверской улице, потребовала от ответчиков 552 тыс. рублей.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:32

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Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует.  

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