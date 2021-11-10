В Уфе арестовали на два месяца экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву

Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.