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Москва

A guard stands in a passage of the notorious Butyrka remand prison in Moscow, on December 4, 2013. The poster reeads: 'The family life is the only game worth winning.' AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

В Уфе арестовали на два месяца экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву 10.11.2021

Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting on energy sector development at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 6, 2021. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Путинская вертикаль придет в каждую деревню 10.11.2021

Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
TOPSHOT - Servicemen of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfect Moscow's Belorussky railway station on October 20, 2021, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. - Russia said Wednesday 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
09.12.2019, Frankreich, Paris: Session de travail lors du Sommet au Format Normandie au Palais de l'Elysee Volodymyr Zelensky president ukrainien, Emmanuel Macron, president de la Republique Francaise, Vladimir Poutine, president russe et Angela Merkel, Chanceliere allemande en presence de Jean Yves Le Drian, ministre francais des Affaires Etrangeres POOL/HAMILTON/MAXPPP - meeting of the Normandy Four leaders at the Elysee Palace in Paris, France, on december 9, 2019 *** Local Caption *** Sommet a l'Elysee en presence du president de la Republique Francaise, de la Chanceliere allemande, du president ukrainien et du president russe ayant pour but de de trouver une sortie de crise entre l'Ukraine et la Russie. Foto: Pool/Hamilton/Maxppp/MAXPPP/dpa |

Россия отказывается от встречи в "нормандском формате" 09.11.2021

Москва заявила, что ее предложения по проекту документа к встрече глав МИД "нормандского формата" не учтены. Пресс-секретарь МИД Франции опровергла эти утверждения.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

НГ рассказала о новом доказательстве вбросов голосов на ДЭГ на думских выборах 09.11.2021

Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".

В Москве и других регионах заработали кафе и рестораны (08.11.2021) 08.11.2021

Выходные продлили только только в пяти российских областях. В остальных сняли большинство ограничений, несмотря на высокую заболеваемость.
A laboratory technician controls a test vial at the OPCW (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) headquarters in the Hague, The Netherlands, on April 20, 2017. - Tucked away in a small industrial zone in the Dutch suburb of Rijswijk, the two-storey building, with about 20 staff, has been key to the two decades of painstaking work by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to eliminate the world's toxic arms stockpiles. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Россия обвиняет Запад в провокациях в связи с расследованием отравления Навального 08.11.2021

В письме ОЗХО РФ обвиняет западные страны в заговоре против Москвы с целью дискредитации. Российская сторона утверждает, что Великобритания, Германия, Франция и Швеция не ответили ей на вопросы по отравлению Навального.
Law enforcement officers stand in the centrum of Moscow, as supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny are expected to protest against his arrest in Moscow, Russia January 31, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку политзаключенных и против итогов выборов 06.11.2021

Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
U.S. Deputy Secretary of State William Burns talks to South Korean Foreign Minister Yun Byung-se during their meeting at the Foreign Ministry in Seoul in this April 27, 2013 file photo. The thorny task of convincing Russia to hand over fugitive security contractor Edward Snowden has been put in the hands of U.S. Deputy Secretary of State Bill Burns, a decorated diplomat with deep contacts in Moscow from a stint as envoy there. REUTERS/Kim Hong-Ji/Files (SOUTH KOREA - Tags: POLITICS)

CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины 06.11.2021

Целью поездки главы ЦРУ в Москву было предупредить Кремль, что США следят за передвижениями войск РФ вблизи границы Украины, сообщает CNN. Вашингтон также опасается использования газа как рычага давления.
Ivan Safronov, an adviser to the director of Russia's state space corporation, stands in a cage in a courtroom in Moscow, Russia, Thursday, July 16, 2020. Safronov, who rose to prominence as a journalist writing about Russia's defense industry, was arrested earlier this month on treason charges. The case against Safronov has elicited outrage and is seen by many as retaliation for his work as a journalist. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Немец в деле Сафронова: кто такой Демури (Дитер) Воронин 05.11.2021

Озвученный в деле Ивана Сафронова немецкий след якобы ведет к Демури Воронину, арестованному в начале года в Москве по схожим обвинениям. DW поговорила с теми, кто его знал.
Russian President Vladimir Putin, right, and Belarusian President Alexander Lukashenko walk in the hall during a joint press conference in the Kremlin in Moscow, Russia, Thursday, Sept. 09, 2021. (Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP)

Москва и Минск утвердили 28 союзных программ 04.11.2021

Путин и Лукашенко подписали декрет о реализации договора о создании союзного государства и утвердили 28 союзных программ.
4.11.2021, Moskau****Police officers wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus detain a protestor during an unsanctioned action to mark National Unity Day in Moscow, Russia, Thursday, Nov. 4, 2021. The Moscow authorities banned their traditional Russian March in Moscow celebrating People's Unity Day due to the COVID-19 pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Полиция в Москве проводит задержания перед несогласованным "Русским маршем" 04.11.2021

Полицейские задержали минимум 24 человека на станциях метро "Пушкинская" и "Октябрьское поле", сообщают очевидцы. Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию националистов в День народного единства.
MOSCOW, RUSSIA – MAY 9, 2018: A view of Evolution, Empire, City of Capitals, Naberezhnaya, Mercury City, Federation, Eurasia, OKO, Neva towers of the Moscow International Business Centre. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS07F07E

Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета 04.11.2021

По данным Bloomberg, четыре компании, имеющие офисы в башне "Федерация", обналичивают криптовалюту, полученную незаконным путем. Против одной из них США уже ввели санкции, в отношении другой идет расследование.

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 7, 2017: A view of the Rosneft Headquarters, the Dome of the Church of St Nicholas (front), the bell tower of the Seeking of the Lost Church and the construction site of Zarydya Park. Sergei Savostyanov/TASS Foto: Sergei Savostyanov/TASS/dpa |

Нидерландского журналиста выслали из РФ из-за двух штрафов 04.11.2021

Корреспондент de Volkskrant Том Веннинк не сообщил о переезде на другую квартиру в Москве и съездил на Чукотку без разрешения местных властей. Ему запретили въезд в РФ до 2025 года.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows tanks, armoured personnel carriers and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Москва опровергла сообщения СМИ о стягивании войск к границе с Украиной 03.11.2021

Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине". Ранее в СМИ были опубликованы снимки, возможно, указывающие на переброску войск РФ.
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