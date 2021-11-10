Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
В письме ОЗХО РФ обвиняет западные страны в заговоре против Москвы с целью дискредитации. Российская сторона утверждает, что Великобритания, Германия, Франция и Швеция не ответили ей на вопросы по отравлению Навального.
Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине". Ранее в СМИ были опубликованы снимки, возможно, указывающие на переброску войск РФ.