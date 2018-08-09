Москва считает новые санкции США недружественным шагом

Россия резко раскритиковала новые санкции, вводимые Вашингтоном против Москвы в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но о контрмерах пока не говорит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 9 августа, назвал эти санкции "абсолютно недружественными", "незаконными и не соответствующими международному праву".

Москва считает "категорически неприемлемым увязку новых рестрикций" с отравлением в Солсбери и еще раз отвергает обвинения в причастности к нему, подчеркнул Песков.

В то же время пока неверно говорить о контрмерах, "пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь", добавил Песков.

Рубль упал, но финансовая система устойчива

Пресс-секретарь утверждает, что российская финансовая система достаточно устойчива, чтобы отреагировать на новые ограничительные меры. Министр финансов и первый вице-премьер РФ Антон Силуанов также заявил, что правительство страны и Банк России обладают всеми инструментами для обеспечения финансовой стабильности и будут при необходимости их использовать. После объявления Вашингтоном о намерении ввести новые санкции курс рубля упал по отношению к евро и доллару США до минимального уровня за два года, подешевели акции российских компаний и крупных банков.

Вечером 8 августаГосдепартамент США объявил о планах ввести новые санкции в отношении России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Первый пакет новых санкций может вступить в силу 22 августа, второй - тремя месяцами позже, если Россия не предоставит гарантии неиспользования химического оружия и не согласится на проверки военных объектов со стороны ООН.

По данным телеканала NBC, ограничения могут затронуть экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, включая те, которые используют в авиационной отрасли.

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