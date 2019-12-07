Москва сомневается в возможность проведения нормандского саммита в апреле

В Москве сомневаются в возможности проведения в апреле в Берлине нового нормандского саммита по урегулированию обстановки на востоке Украины. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко обвинил Киев в недостаточных усилиях по реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре. Из всего списка договоренностей осуществлен лишь обмен пленными, остальное еще не выполнено, заявил Руденко во вторник, 11 февраля, в интервью РИА "Новости".

"Без реального прогресса в выполнении "парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится", - указал замглавы МИД РФ, усомнившись в возможности осуществить до апреля полный список мер.

Разведение сил в Донбассе и законодательное закрепление формулы Штайнмайера

Одновременно Андрей Руденко напомнил, что речь идет о разведении сил в Донбассе на трех новых участках линии соприкосновения, открытии новых пунктов пропуска, продвижении в разминировании, закреплении в украинском законодательстве "формулы Штайнмайера", согласовании правовых аспектов особого статуса Донбасса с целью обеспечения его действия на постоянной основе.

Руденко также допустил возможность встречи министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Вадима Пристайко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. На форуме будут присутствовать главы МИД всех стран нормандского формата, но официальных предложений встречи "четверки" на уровне министров пока не поступало, отметил он далее.

Итоги саммита в Париже

9 декабря на "нормандском саммите" в Париже президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, достигнуто соглашение о продолжении разведения войск украинской армии и подразделений "ДНР" и "ЛНР". До конца марта 2020 года разведение должно состояться еще в трех пунктах дополнительно к тем трем, где разведение произошло прошедшей осенью. По итогам переговоров Зеленский назвал их результат "ничьей".

12 декабря Верховная рада Украины в соответствии с парижскими договоренностями продлила срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) " до конца 2020 года. Согласно закону, особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Киев вернулись 76 человек, самопровозглашенные "республики" Донбасса сообщили о возвращении 124 человек.

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