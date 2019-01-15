 Москва разрешила трем пленным украинским морякам позвонить домой | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2019

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Россия

Москва разрешила трем пленным украинским морякам позвонить домой

Защита моряков будет добиваться, чтобы все захваченные в Черном море украинцы получили возможность поговорить с родными. Пять месяцев они не имели права на свидание и телефонные звонки.

Украинские моряки в суде, Москва, 15 января 2019 года

Украинские моряки в суде, Москва, 15 января 2019 года

Координатор защиты украинских моряков, захваченных Россией в Черном море в районе Керченского пролива, адвокат Николай Полозов сообщил, что российские следователи впервые почти за пять месяцев разрешили нескольким задержанным позвонить родным. Об этом юрист написал на своей странице в Facebook во вторник, 23 апреля. "Мы рассчитываем, что следствие примет такое решение в отношении каждого из 24 военнопленных украинских моряков, и они смогут хотя бы по телефону услышать голоса своих родных и близких", - отметил Полозов.

В интервью агентству "Интерфакс" он указал, что не знает всех деталей решения следствия, в частности, сколько военнопленных получили право на звонок. "Но могу сказать, что трое сегодня уже позвонили своим семьям. Я не знаю, о чем они говорили, но родственники были счастливы", - заявил адвокат. По словам Полозова, с момента ареста моряки не имели возможности ни получить свидание с родными, ни даже позвонить им.

Адвокат также напомнил, что срок предварительного расследования по делу продлен до 25 августа и выразил надежду, что к концу лета следственные действия будут завершены. 

Керченский кризис

25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских катера и буксир в Черном море на подходе к Керченскому проливу у берегов аннексированного Россией полуострова Крым. Погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены суда. 

Контекст

Российский адвокат Николай Полозов, координирующий работу по освобождению украинских моряков в РФ, рассказал DW о перспективах признания их военнопленными и освобождения до вынесения приговора. (28.12.2018)

Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации противостояния Москвы и Киева. Россия ссылается на международное право, что вызывает у экспертов недоумение. (26.11.2018)

ФСБ России заявила, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

24 украинцам, находившимся на борту задержанных судов, предъявлено обвинение "в незаконном пересечении российской границы". Из Керчи они были этапированы в Москву. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок их задержания до конца июля.

Киев называет арестованных моряков военнопленными. В ответ российские официальные лица заявляют, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а "Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта".

По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в Черном море выразили, в частности, США, ЕС, Германия, Франция. Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива. Кроме того, штрафные меры в связи с инцидентом ввели США, Канада и Австралия.

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    Автор: Евгений Тейзе


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Украинские моряки остаются в Москве под стражей (15.01.2019)

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