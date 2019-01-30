 Москва отказала Киеву в обмене пленными | Новости из Германии о России | DW | 30.01.2019

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Россия

Москва отказала Киеву в обмене пленными

Россия не согласна на обмен пленными в рамках Трехсторонней контактной группы, заявила Ирина Геращенко. Киев обеспокоен исчезновением из списков на обмен фамилий 13 украинцев.

Обмен военнопленными на востоке Украины, декабрь 2017 года

Обмен военнопленными на востоке Украины, декабрь 2017 года

Москва отказалась обсуждать обмен осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных. Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook в среду, 30 января. Российская сторона противится обмену "и в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ", добавила она.

Координаторы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "подыгрывают этой деструктивной позиции", утверждает Геращенко. По ее мнению, вместо публикации "странных и малореалистичных "мирных планов" ОБСЕ следует "перестать бояться Кремля" и "приложить больше усилий, чтобы освободить хотя бы одного заложника".

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Россия ждет смены власти в Украине

Украинская сторона выразила готовность обменять трех россиян на аналогичное количество военнослужащих Украины, удерживаемых в Донецке со времени "трагедии в Дебальцево". По словам Геращенко, в ответ "Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян".

Киев опасается, что некоторые из украинцев "могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий". В частности, из списков на обмен по непонятным причинам исчезли фамилии 13 человек. Данные о них предоставлены ОБСЕ, подчеркнула представитель Украины в ТКГ. Украинская сторона "требует полной информации о судьбах этих людей", добавила Геращенко.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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