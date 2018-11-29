 Москва ожидает встречу Путина и Трампа 1 декабря | Новости из Германии о России | DW | 29.11.2018

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Россия

Москва ожидает встречу Путина и Трампа 1 декабря

Президент США поставил под вопрос свою встречу с Путиным на полях саммита стран "двадцатки" из-за инцидента в Керченском проливе. Вашингтон, однако, официально не отменял эти переговоры.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Россия по-прежнему рассчитывает на встречу между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях саммита стран "большой двадцатки" в Аргентине. Эта встреча запланирована на 1 декабря на вторую половину дня, сообщило в четверг, 29 ноября, агентство РИА "Новости" со ссылкой на российскую делегацию, которая будет участвовать в саммите глав государств и правительств 20 крупнейших промышленно развитых и быстро развивающихся стран.

Контекст

В Европе идут дискуссии о том, как реагировать на инцидент в Керченском проливе: какими методами способствовать снятию напряженности в регионе и следует ли наказать Россию за эскалацию насилия. (28.11.2018)

На сомнения Трампа в возможности встречи с Путиным и предложения Австрии по новым санкциям Москва грозит отказом от доллара и предлагает американцам искать "точки соприкосновения", констатирует Иван Преображенский. (28.11.2018)

По словам собеседников агентства, на переговоры Путина и Трампа отведено более двух часов. Их встреча, запланированная на 17:30 МСК, пройдет в одном из отелей.

Из-за нового обострения отношений между Украиной и Россией президент Трамп поставил под вопрос свою встречу с Путиным на полях саммита "двадцатки". Администрация США, однако, официально не отменяла эти переговоры. Владимир Путин 28 ноября сказал, что он по-прежнему рассчитывает на встречу с Трампом. 

25 ноября российская береговая охрана не пропустила через Керченский пролив в Азовское море три украинских корабля, протаранив один из них. Инцидент сопровождался применением оружия. 24 украинских моряка были арестованы, украинские корабли захвачены российскими военными.

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    Автор: Евгений Тейзе


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