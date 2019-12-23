 Москва обвинила НАТО в росте антироссийской направленности | Новости из Германии о России | DW | 24.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Москва обвинила НАТО в росте антироссийской направленности

Североатлантический альянс может завершить подготовку своей концепции ускоренной боеготовности к 2022 году, считает министр обороны РФ. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, речь не идет о развертывании новых сил.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Москва обвинила НАТО в росте антироссийской направленности. Североатлантический альянс по сравнению с 2018 годом на 33 процента увеличил интенсивность воздушной разведки у границ России, на 24 - морской. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства с участием российского президента Владимира Путина во вторник, 24 декабря.

По оценкам Минобороны РФ, уже к 2022 году НАТО может завершить "полную реализацию концепции "четыре по тридцать". Она предполагает, что в случае кризиса 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей будут приведены в полную боеготовность в течение 30 дней или даже быстрее.

Контекст

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Верховной раде, заверил депутатов в поддержке Украины со стороны альянса, осудил действия России и призвал Киев продолжить реформы. (31.10.2019)

После окончания холодной войны многие считали НАТО ненужной структурой. Но организация сегодня вновь стала бастионом, защищающим от российской угрозы - а значит будет нужна и дальше, считает Бернд Ригерт. (03.04.2019)

Через двадцать лет после первого расширения НАТО на восток Москва продолжает видеть в Североатлантическом альянсе врага. Этот подход пора пересмотреть, считает Константин Эггерт. (12.03.2019)

Ранее, представляя эту концепцию, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что "речь идет не о создании или развертывании новых сил, а о повышении готовности уже существующих".

По словам Столтенберга, немалую роль в этом может сыграть новый центр логистического командования в немецком городе Ульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг), который планировалось сдать до конца этого года.

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 25:39

В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone  

Новый конфликт в Сирии: как ЕС и НАТО собираются наказать партнера Турцию. DW Новости  

70-летие основания НАТО – один за всех и все за одного  

Также по теме

Brüssel PK Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär

Генсек НАТО Столтенберг готов к личной встрече с Путиным 23.12.2019

Эксперты расценили предложение главы НАТО как важный сигнал к диалогу. Только в начале декабря президент США Трамп сказал, что встреча Столтенберга с Путиным не стала бы проблемой.

Brüssel PK Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär

Столтенберг призвал НАТО к улучшению отношений с Россией 02.12.2019

Глава альянса Йенс Столтенберг высказался о необходимости переговоров с Москвой по контролю над вооружениями.

Belgien Brüssel | NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg

Столтенберг сообщил о росте оборонных трат союзников США по НАТО 29.11.2019

Заявление Йенса Столтенберга о росте расходов европейских партнеров и Канады сделано в преддверии саммита глав государств и правительств стран НАТО в Лондоне. Только за текущий год повышение составило 4,6 процента.

Реклама

Самые читаемые

Практикант нашел клад монет на церковной колокольне (фото)  

У России нет техники для завершения "Северного потока - 2"  

МИД ФРГ обратил внимание на публикацию DW об убийствах критиков Лукашенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно