 Москва намерена разработать новые ракеты с большой дальностью поражения | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2019

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Россия

Москва намерена разработать новые ракеты с большой дальностью поражения

Министр обороны РФ поручил разработать в 2019-2020 годах новые виды вооружений после заявления Путина о "зеркальном ответе" на выход США из ДРСМД.

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу

После заявления о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)Москва планирует в скором времени создать новые ракеты с большой дальностью поражения. В 2019-2020 годах необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, а также создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, заявил во вторник, 5 февраля, на совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, данные меры связаны с решением США приостановить выполнение обязательств по ДРСМД и решением президента РФ Владимира Путина о "зеркальном ответе". "Они (США - Ред.) активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, выходящей за пределы договорных ограничений", - добавил Шойгу.

Модернизация "Искандера-М"

Между тем накануне Минобороны РФ сообщило о предстоящей модернизации ракетного комплекса "Искандер-М". Планируется "существенно улучшить его тактическо-технические характеристики, обеспечить функционирование в любых погодных условиях и возможность гарантированного преодоления перспективных систем противоракетной обороны противника", сообщил глава научно-технического комитета главного ракетно-артиллерийского управления ведомства Роман Спирин. Кроме того, предполагается оснастить "Искандер-М" новыми типами ракет.

Ранее США, а затем Россия объявили о приостановке участия в ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" на решение Вашингтона и поручил МИД и министерству обороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры о соглашении. Он подчеркнул, что Москва не будет "втягиваться в затратную гонку вооружений". В то же время он поддержал предложение Шойгу в качестве одной из "ответных мер" начать разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса "Калибр".

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД

В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Москва это отрицает. По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит соглашению. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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