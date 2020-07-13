Москва и регионы: за кем будет последнее слово?

Протесты в Хабаровске показали, что Кремль не всегда верно оценивает настроения в регионах. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях взаимоотношений Москвы с субъектами федерации.
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