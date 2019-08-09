 ″Мосгортранс″ требует возмещения ущерба от акций протеста | Новости политики из Германии | DW | 09.08.2019

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Политика

"Мосгортранс" требует возмещения ущерба от акций протеста

В 100 млн рублей оценили "Мосгортранс" и хозяйственники столицы ущерб от акции протеста 27 июля. Первые иски на 12,5 млн рублей к участникам протестов уже поданы. Защита обвиняемых уверена, что претензии несостоятельны.

Несанкционированная акция протеста 27 июля 2019 г. в Москве

Несанкционированная акция протеста 27 июля 2019 г. в Москве

ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые исковые требования о возмещении им имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в ходе несанкционированных акций в Москве 27 июля. Требования предъявлены участникам протестов. Исковые заявления направлены в Следственный комитет России. Как сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу, 9 августа,  в пресс-службе "Мосгортранса", "общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 млн рублей.

Контекст

Волна протестов в Москве показала, что у внесистемной оппозиции, кроме Навального, есть и другие лидеры, способные бросить вызов действующей власти, считает Федор Крашенинников. (06.08.2019)

Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин. (06.08.2019)

Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций ориентировочно превысил  100 млн рублей". Правда, в чем именно состоит ущерб, не уточняется.

По состоянию на 9 августа по уголовному делу о несанкционированных акциях 27 июля официальные обвинения предъявлены 12 участникам протеста

Настоящий ущерб или пиар ход

В проекте "Апология протеста" уже заявили, что иски к участникам протестов могут быть оставлены судом без рассмотрения. Об этом заявил Алексей Глухов – руководитель юридической службы проекта, адвокаты которого защищают нескольких обвиняемых по так называемому делу о массовых беспорядках.

По словам Глухова, "участие в массовых беспорядках не предполагает ответственность за весь причиненный ущерб, а прямого ущерба никто из обвиняемых по делу причинить не мог". Он также не исключил, что иски "Мосгортранса" и хозяйственников Москвы "не более, чем пиар ход, а может быть, и оказание содействия следствию". 

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Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве (29.07.2019)

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


 

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве (29.07.2019)  

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

Еще бюджета на Арктику. Нашествие оппозиционных призраков. Новые частушки – "Заповедник", выпуск 85, 21.07.19  

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