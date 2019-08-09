"Мосгортранс" требует возмещения ущерба от акций протеста

ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые исковые требования о возмещении им имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в ходе несанкционированных акций в Москве 27 июля. Требования предъявлены участникам протестов. Исковые заявления направлены в Следственный комитет России. Как сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу, 9 августа, в пресс-службе "Мосгортранса", "общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 млн рублей.

Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций ориентировочно превысил 100 млн рублей". Правда, в чем именно состоит ущерб, не уточняется.

По состоянию на 9 августа по уголовному делу о несанкционированных акциях 27 июля официальные обвинения предъявлены 12 участникам протеста

Настоящий ущерб или пиар ход

В проекте "Апология протеста" уже заявили, что иски к участникам протестов могут быть оставлены судом без рассмотрения. Об этом заявил Алексей Глухов – руководитель юридической службы проекта, адвокаты которого защищают нескольких обвиняемых по так называемому делу о массовых беспорядках.

По словам Глухова, "участие в массовых беспорядках не предполагает ответственность за весь причиненный ущерб, а прямого ущерба никто из обвиняемых по делу причинить не мог". Он также не исключил, что иски "Мосгортранса" и хозяйственников Москвы "не более, чем пиар ход, а может быть, и оказание содействия следствию".

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