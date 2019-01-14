 Мосгорсуд продлил до 19 апреля домашний арест главбуха ″Седьмой студии ″ Нины Масляевой | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2019

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Россия

Мосгорсуд продлил до 19 апреля домашний арест главбуха "Седьмой студии " Нины Масляевой

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой до середины апреля.

Режиссер Гоголь-центра Кирилл Серебренников

Режиссер "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 19 апреля 2019 года срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Нине Масляевой.

Она обвиняется в хищении из госбюджета 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на проект по развитию современного искусства "Платформа" худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

Контекст

Уже больше года Кирилл Серебренников содержится в Москве под домашним арестом. Несмотря на это, он продолжает работать - при поддержке друзей и коллег. (07.11.2018)

В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение по существу так называемого дела "Седьмой студии". Худрук "Гоголь-центра" Серебренников и другие фигуранты обвиняются в хищении бюджетных средств. (07.11.2018)

"Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению", - цитирует судью Павла Мелехина, огласившего данное решение в понедельник, 14 января, информагентство "Интерфакс".

Обвиняемые по делу "Седьмой студии"

Кроме Масляевой, по той же статье УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство

При этом дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала свою вину, заключила досудебное соглашение и дала показания против других обвиняемых.

Кроме того, заочное обвинение предъявлено Екатерине Вороновой, являвшейся в разное время продюсером и генпродюсером "Седьмой студии". Скрываясь от следствия, она покинула Россию и была объявлена в международный розыск.

Расследование основного дела, находящегося на рассмотрении Мещанского суда Москвы, завершено.

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    Автор: Ксения Сафронова


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