Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста фигуранткам "Нового величия"

Мосгорсуд подтвердил решение о продлении до середины марта домашнего ареста фигуранток дела "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых в экстремизме. "Постановление Дорогомиловского суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - огласил решение судья в четверг, 10 января.

16 марта 2018 года Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест. 6 декабря Дорогомиловский суд по ходатайству следствия продлил домашний арест девушек до 13 марта.

Павликова и Дубовик, в поддержку которых правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию, 16 августа по ходатайству следствия были переведены судом из следственного изолятора под домашний арест. Суд также сократил срок содержания девушек под домашним арестом на одни сутки.

По версии следствия, целью обвиняемых было свержение конституционного строя в России и установление временного правительства. Однако защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

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