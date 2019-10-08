 Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Калви и Дельпалю | Новости из Германии о России | DW | 29.10.2019

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Россия

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Калви и Дельпалю

Суд второй инстанции оставил без изменения решение Басманного суда о продлении домашнего ареста фигурантов дела Baring Vostok до середины января.

Майкл Калви

Майкл Калви

Мосгорсуд поддержал вынесенное в начале октября решение Басманного суда Москвы о продлении домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру компании Филиппу Дельпалю. Во вторник, 29 октября, суд отклонил апелляционную жалобу защиты, оставив меру пресечения без изменений.

8 октября судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следствия и продлила домашний арест Калви и Дельпалю до 13 января 2020 года, отказавшись изменить его на залог в 5 миллионов рублей либо запрет определенных действий. По мнению следствия, вне домашнего ареста Калви и Дельпаль могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или помешать расследованию.

Фигуранты считают аргументы следствия надуманными и необоснованными

За предстоящие три месяца следствие намерено провести ряд допросов, очных ставок, изучить документы и предъявить фигурантам дела Baring Vostok окончательное обвинение, а также начать их ознакомление с материалами дела. Калви, Дельпаль и их адвокаты назвали аргументы следствия надуманными и необоснованными, отметив отсутствие доказательств возможности помешать следствию и причастности к вменяемому преступлению.

Контекст

Арестованного инвестора Майкла Калви могут привезти на Петербургский экономический форум - Кремль хотел бы видеть его среди участников. Карикатурист Сергей Елкин о разгуле экономической свободы в России. (06.06.2019)

Задержание крупнейшего в России инвестора Майкла Калви не связано с его гражданством, но может стать еще одним аргументом при голосовании за новый пакет санкций в отношении РФ. (15.02.2019)

Ранее суд арестовал все российское имущество Майкла Калви. Речь идет в числе прочего о квартире и банковских счетах. В самом фонде Baring Vostok также заявили об аресте имущества остальных фигурантов дела. "Суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег".

Дело Baring Vostok

По версии следствия, фигуранты дела заменили на балансе "Восточного" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской IFTG. Сам Калви утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

Дело Baring Vostok было возбуждено в середине февраля 2019 года. Помимо Калви и Дельпаля, по делу проходит экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев, который признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов дела. Арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики, подчеркивал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Сам американский бизнесмен свою вину отрицает. Он считает, что причина его уголовного преследования кроется в корпоративном конфликте внутри самого банка.

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