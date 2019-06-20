 Мосгорсуд признал законным продление ареста американца Уилана | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2019

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Россия

Мосгорсуд признал законным продление ареста американца Уилана

Суд второй инстанции отклонил апелляцию адвокатов американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан

Пол Уилан

Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского районного суда Москвы продлить до конца декабря срок ареста гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже. Во вторник, 19 ноября, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов, оставив решение первой инстанции без изменений.

Между тем сам Уилан указал, что участие в судебном заседании по видеосвязи не позволяет быть ему полноценным участником процесса, и сообщил, что плохо понимает слова переводчика. Адвокат Владимир Жеребенков отметил, что его подзащитный хотел бы лично присутствовать на закрытом заседании, поскольку плохо слышит после контузии в Ираке. "В остальном он говорил, что его дело сфабриковано и доказательств его вины нет", - сообщил адвокат "Интерфаксу".

Защита Уилана просила отменить продление срока ареста и избрать мерой пресечения домашний арест или залог.

Дело Пола Уилана

Лефортовский суд 24 октября продлил содержание Уилана под стражей до 29 декабря. Заседание по делу американца проходило в закрытом режиме. Обвиняемый заявил, что неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением своих прав в СИЗО. В этой связи он ходатайствовал об отводе московского прокурора и председательствующего судьи. Оба прошения были отклонены.

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49-летний Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. В Россию американец приехал на свадьбу друга.

У Уилана помимо американского имеются гражданства Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

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    Автор: Елена Барышева


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