 Мосгорсуд признал законным арест счетов ФБК | Новости из Германии о России | DW | 23.09.2019

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Россия

Мосгорсуд признал законным арест счетов ФБК

Счета Фонда борьбы с коррупцией и ряда активистов арестованы в связи с возбуждением дела об "отмывании денег". Сторонники Навального связывают давление с успехом "умного голосования".

Оппозиционер Алексей Навальный на протесте в Москве 5 мая 2018 года

Оппозиционер Алексей Навальный на протесте в Москве 5 мая 2018 года

Мосгорсуд признал законным арест денежных средств на счетах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщила пресс-служба суда в понедельник, 23 сентября. Таким образом, решение Басманного суда оставлено без изменений, а жалоба адвокатов ФБК - без удовлетворения.

Счета ФБК были арестованы в соответствии с решением Басманного суда Москвы от 19 августа. Запрет на использование средств действует до 3 февраля 2020 года.

Контекст

Юрист ФБК Любовь Соболь прокомментировала DW обыски в региональных штабах Алексея Навального. Она считает, что активистов хотят наказать за успех "умного голосования". (12.09.2019)

Люди в масках обыскивали Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, на протяжении 11 часов. Может, это была секретная экскурсия по ФБК из Кремля, иронизирует карикатурист Сергей Елкин. (09.08.2019)

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил против ФБК дело об "отмывании денег", обвинив его в легализации денежной суммы в размере около 1 миллиарда рублей, которая якобы была получена в период с января 2016 года по декабрь 2018 года. Судебные постановления об аресте счетов некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также более 100 счетов ряда физических и юридических лиц были переданы для исполнения в кредитные организации, сообщил СКР.

Массовые обысков у сторонников Навального
12 сентября по 150 адресам в 41 городе России прошли обыски у координаторов и сотрудников штабов основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального. По словам менеджера ФБК Леонида Волкова, следственные группы приходили с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии. Позднее в ряде городов у сторонников Навального  были заблокированы счета на сумму 75 миллионов рублей в каждом случае.

Оппозиционеры связывают обыски с успехом "умного голосования" на выборах в ряде российских регионов, прошедших 8 сентября. Тогда Навальный и его сторонники активно призывали россиян к этой стратегии, целью которой было обеспечить на выборах победу любых кандидатов, кроме поддерживающих партию "Единая Россия".

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