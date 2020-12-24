Мосгорсуд перенес допрос Голунова на 18 января

Московский городской суд перенес на 18 января допрос журналиста Ивана Голунова по делу бывших полицейских управления внутренних дел по ЗАО Москвы, которых обвиняют в попытке подбросить репортеру наркотики и в его избиении летом 2019 года, передает во вторник, 12 января, корреспондент DW.

Адвокат обвиняемого Максима Уметбаева - Андрей Виноградов - не смог присутствовать на заседании из-за болезни. Перед началом заседания журналиста Голунова завели в здание через запасной вход, чтобы избежать повышенного внимания к нему.

Изначально допрос должен был состояться 24 декабря 2020 года, но тогда тоже был отложен. Как рассказал DW адвокат Голунова Сергей Бадамшин, это было связано с тем, что двое защитников по делу "очень торопились". Представитель защиты бывшего полицейского Акбара Сергалиева - Денис Ковалев - в частности, спешил "на самолет", а еще одному адвокату подсудимого "необходимо было поучаствовать в другом судебном заседании в Московском городском суде".

Один из экс-полицейских сознался в применении насилия

Мосгорсуд рассматривает дело в отношении пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО Москвы - Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Романа Феофанова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном хранении наркотиков.

Коновалов признал вину, его начальник - Ляховец - и коллеги Сергалиев и Феофанов вину отрицали, Максим Уметбаев сознался в применении насилия к журналисту, уточняла "Медиазона".

Следователи полагают, что организатором преступления является Игорь Ляховец. По версии прокуратуры, он решил подбросить наркотики Голунову, чтобы улучшить показатели раскрываемости отдела.

На предварительном заседании суда прокуратура просила провести процесс в закрытом режиме. Со своей стороны, Иван Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин настаивали на открытом слушании. В итоге суд постановил, что процесс будет проведен в открытом режиме за исключением исследования трех томов дела, которые имеют гриф секретности.

Голунов будет добиваться справедливого наказания для заказчика

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержку дело против него было прекращено.

Журналист полагает, что его уголовное преследование было связано с его профессиональной деятельностью. По словам Голунова, он намерен добиваться справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

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