Мосгорсуд перевел партнера Baring Vostok под домашний арест

Московский городской суд в четверг, 15 августа, принял решение о переводе под домашний арест гражданина Франции Филиппа Дельпаля - партнера инвестиционного фонда Baring Vostok в финансовом секторе, проходящего по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

"Постановление Басманного суда отменить. Избрать в отношении Дельпаля меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 октября", - цитирует постановление судьи агентство "Интерфакс".

"В связи с тем, что Дельпаль приобрел недвижимость, а именно квартиру в Денежном переулке, следствие не против просьбы адвокатов перевести обвиняемого под домашний арест в эту квартиру с условием соблюдения им всех ограничений", - в свою очередь заявила следователь в Мосгорсуде.

Запрещены встречи и использование интернета

Мера пресечения была изменена в ответ на ходатайство защиты обвиняемого. Филипп Дельпаль будет находиться под домашним арестом до 13 октября.

Ему запрещено без письменного разрешения следователя покидать квартиру, общаться с кем-либо, кроме родственников и адвокатов, получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи за исключением экстренных случаев.

Калви оставлен под домашним арестом

Кроме того, суд до 13 октября оставил под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Защита просила об освобождении Калви под залог в размере 5 млн рублей или под запрет определенных действий, уточняет агентство ТАСС. Бизнесмену, однако, разрешили общаться с любыми людьми за исключением тех, кто проходит по его уголовному делу.

Дело Калви

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля нынешнего года. Следствие полагает, что Калви, Дельпаль и еще ряд лиц убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном.

Согласно сделке вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. По утверждению Следственного комитета РФ, их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.

Арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики, подчеркивал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "С начала этого года отток капитала удвоился и сейчас достиг уровня более 40 млрд долларов", - заявил Кудрин в начале июня на сессии Петербургского международного экономического форума. По словам Кудрина, 70 процентов предпринимателей считают бизнес в РФ небезопасным занятием, и ситуация с американским инвестором Калви, находящимся под домашним арестом, подтверждает их опасения.

Сам американский бизнесмен свою вину отрицает. Он считает, что причина его уголовного преследования кроется в корпоративном конфликте внутри самого банка.

Ранее стало известно, что супруга француза Филиппа Дельпаля приобрела квартиру в Москве, чтобы ему было, где жить в случае изменения меры пресечения на домашний арест. По просьбе защиты документы о покупке недвижимости были даже приобщены к материалам дела. Тем не менее 10 июля Басманный районный суд Москвы не выпустил обвиняемого из СИЗО, после чего защита подала соответствующее ходатайство.

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