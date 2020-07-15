 Мосгорсуд оставил Сафронова под арестом | Новости из Германии о России | DW | 16.07.2020

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Россия

Мосгорсуд оставил Сафронова под арестом

Московский городской суд исключил из постановления суда первой инстанции ссылку на то, что Иван Сафронов поддерживал длительное сотрудничество с представителем чешской разведки.

Иван Сафронов в Лефортовском суде

Иван Сафронов в Лефортовском суде (фото из архива)

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения постановление Лефортовского районного суда о содержании под стражей бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. Как сообщил в четверг, 16 июля, его адвокат и руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, сторона защиты планирует теперь обращаться в кассационный суд.

"Мы подадим кассационную жалобу", - заявил Павлов, добавив, что это будет сделано уже в самое ближайшее время.

Жалобу на арест рассматривали в закрытом режиме из-за того, что в материалах дела, предложенных суду, есть ссылки на секретные данные. Защита просила отпустить Сафронова под личное поручительство десятков российских журналистов и медиаруководителей, рассказал Павлов.

При этом Мосгорсуд исключил из постановления суда первой инстанции ссылку на то, что Сафронов поддерживал длительное сотрудничество с представителем разведки Чехии.

Защита впервые ознакомилась с материалами обвинения, содержащими гостайну

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ во время заседания впервые ознакомили Мосгорсуд и защиту с материалами обвинения, содержащими гостайну. Однако, как сообщил защитник, разглашать ее адвокаты не могут. "Никаких статей, никаких его публикаций в материалах дела нет", - добавил Павлов при этом.

Дело Ивана Сафронова

В мае 2020 года Иван Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. До этого он на протяжении нескольких лет работал журналистом, в том числе в деловых газетах "Коммерсант" и "Ведомости".

Сафронов был задержан и арестован 7 июля. ФСБ обвиняет его в передаче секретных сведений чешской разведке. По данным "Коммерсанта", эти обвинения строятся на данных Службы внешней разведки, следившей за перепиской журналиста. Сам Сафронов отрицает вину и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

Позднее, 10 июля стало известно о блокировке банковских счетов Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа. Адвокат журналиста Иван Павлов расценил эти действия как "давление на обвиняемого и попытку оградить возможности для защиты". Перед СИЗО "Лефортово" в Москве 13 июля прошли одиночные пикеты в поддержку Сафронова, в ходе которых было задержано несколько журналистов.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку

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