Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта "московского дела" Баршая

Мосгорсуд в понедельник, 17 февраля, оставил под арестом 21-летнего студента Московского авиационного университета Андрея Баршая, сообщает онлайн-издание "Медиазона". Баршай - последний фигурант "московского дела", находящийся под следствием.

Также на 17 февраля назначено рассмотрение дела Баршая по существу в Мещанском районном суде Москвы. По плану это заседание должно было начаться через 15 минут после начала рассмотрения апелляции обвиняемого на арест в Мосгорсуде.

В СИЗО студент находится с 16 октября 2019 года. Ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ ("Применение не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти"), по которой ему грозит до 5 лет лишения свободы. В конце ноября 2019 года Андрей Баршай был направлен на психиатрическую экспертизу в Медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Обвинение против Андрея Баршая

По версии следствия, во время акции оппозиции 27 июля в Москве Андрей Баршай, находясь на улице Роджественка, умышленно "разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу, и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова", нанеся ему при этом удар плечом в спину.

В то же время потерпевший - сержант полиции Козлов - появился в деле Баршая лишь в начале ноября 2019 года. По словам следователя, имя потерпевшего не называли до ареста студента, чтобы тот не мог оказать на него давление, указывает "Медиазона". Правозащитный центр "Мемориал" признал Андрея Баршая политзаключенным.

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