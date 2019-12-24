 Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта ″московского дела″ Баршая | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2020

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Россия

Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта "московского дела" Баршая

Студент МАИ Андрей Баршай - последний находящийся под следствием фигурант "московского дела". По статье о применении насилия к представителю власти ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Полиция задерживает участников акции оппозиции 27 июля 2019 года

Полиция задерживает участников акции оппозиции 27 июля 2019 года

Мосгорсуд в понедельник, 17 февраля, оставил под арестом 21-летнего студента Московского авиационного университета Андрея Баршая, сообщает онлайн-издание "Медиазона". Баршай - последний фигурант "московского дела", находящийся под следствием.

Также на 17 февраля назначено рассмотрение дела Баршая по существу в Мещанском районном суде Москвы. По плану это заседание должно было начаться через 15 минут после начала рассмотрения  апелляции обвиняемого на арест в Мосгорсуде.

Контекст

По словам жены активиста Александра Мыльникова, который был задержан в рамках "московского дела", полиция увезла его в неизвестном направлении. (15.10.2019)

Фигуранты "московского дела" и дела "Сети" внесены в обновленные списки политзаключенных. По оценке "Мемориала", всего в России 250 человек лишены свободы по религиозным мотивам, а еще 64 - по политическим. (24.12.2019)

В СИЗО студент находится с 16 октября 2019 года. Ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ ("Применение не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти"), по которой ему грозит до 5 лет лишения свободы. В конце ноября 2019 года Андрей Баршай был направлен на  психиатрическую экспертизу в Медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Обвинение против Андрея Баршая

По версии следствия, во время акции оппозиции 27 июля в Москве Андрей Баршай, находясь на улице Роджественка, умышленно "разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу, и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова", нанеся ему при этом удар плечом в спину.

В то же время потерпевший - сержант полиции Козлов - появился в деле Баршая лишь в начале ноября 2019 года. По словам следователя, имя потерпевшего не называли до ареста студента, чтобы тот не мог оказать на него давление, указывает "Медиазона". Правозащитный центр "Мемориал" признал Андрея Баршая политзаключенным.

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  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:21

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

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"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом  

Переломный момент в "московском деле": один из фигурантов покинул Россию  

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Фигуранты "московского дела" и дела "Сети" внесены в обновленные списки политзаключенных. По оценке "Мемориала", всего в России 250 человек лишены свободы по религиозным мотивам, а еще 64 - по политическим.

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Полиция задержала еще одного фигуранта "московского дела" 15.10.2019

По словам жены активиста Александра Мыльникова, который был задержан в рамках "московского дела", полиция увезла его в неизвестном направлении.

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Владимир Емельянов, Максим Мартинцов и Егор Лесных заключены под стражу до 14 декабря, Александр Мыльников отправлен под домашний арест на аналогичный срок.

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