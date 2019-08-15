Мосгорсуд оставил под арестом студента ВШЭ Егора Жукова

Мосгорсуд оставил под арестом до 27 сентября студента ВШЭ Егора Жукова, задержанного после акции протеста в Москве 27 июля. В четверг, 15 августа, суд отклонил апелляцию адвокатов о его освобождении. Суд не нашел оснований для отмены решения нижестоящей инстанции, заявила судья.

В заключительном слове Жуков, присутствовавший на заседании по видеосвязи, поблагодарил власть имущих за то, что их действия наделили его столь широкой общественной поддержкой. "Самое страшное, что может случиться с человеком в моей ситуации - это забвение", - заявил он.

Следователя по делу на заседании не было, но судья решила рассматривать апелляцию без него, передает корреспондент DW.

К делу приобщили поручительства Oxxxymiron, Любови Соболь и Чулпан Хаматовой

По решению судьи, к делу приобщили поручительства рэпера Oxxxymiron, Любови Соболь и Чулпан Хаматовой, сообщает корреспондент DW. При этом судья отказалась приобщать 612 поручительств, обращений и гарантийных писем, потому что их авторы не явились в суд либо не поставили свои подписи под поручительствами.

Поддержать Жукова в суд пришли, среди прочих, Oxxxymiron, Любовь Соболь, Петр Верзилов и Чулпан Хаматова, передает корреспондент DW. Oxxxymiron не присутствует в зале заседаний. По информации Верзилова, музыканта не пустили в зал по отдельному указанию судьи.

Сама судья зачитала на слушаниях, что Oxxxymiron предлагал в качестве залога за Жукова два миллиона рублей. По данным корреспондента DW, рэпер смотрит трансляцию в отдельном зале с другими журналистами и зрителями.

Дело о массовых беспорядках

Егор Жуков, которому власти отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, проходит фигурантом дела, которое власти возбудили после массовой акции протеста в Москве 27 июля. В ночь на 2 августа у Егора Жукова прошел обыск, после чего его доставили на допрос. Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал его и еще семь человек, задержанных по делу о массовых беспорядках. Жуков в знак протеста против решения суда объявил голодовку.

В его защиту выступили более 250 преподавателей и сотрудников ВШЭ, подписавших обращение в Мосгорсуд. "Насколько нам известно, следствие до сих пор не представило доказательств нарушения Жуковым уголовного законодательства РФ. Мы призываем суд учесть все эти факты при избрании меры пресечения и призываем Следственный комитет прекратить уголовное дело против Егора Жукова и других граждан, арестованных по делу о "массовых беспорядках", из-за отсутствия события преступления", - заявили они.

Задержаны участники одиночных пикетов

За одиночные пикеты в поддержку Жукова около здания МВД 5 августа были задержаны четыре студента ВШЭ.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому проходят уже десять человек.

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