 Мосгорсуд оставил под арестом студента ВШЭ Егора Жукова | Новости из Германии о России | DW | 15.08.2019

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Россия

Мосгорсуд оставил под арестом студента ВШЭ Егора Жукова

Суд второй инстанции отклонил апелляцию на арест Егора Жукова, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Егор Жуков на экране в зале суда

Жуков присутствовал на заседании по видеосвязи

Мосгорсуд оставил под арестом до 27 сентября студента ВШЭ Егора Жукова, задержанного после акции протеста в Москве 27 июля. В четверг, 15 августа, суд отклонил апелляцию адвокатов о его освобождении. Суд не нашел оснований для отмены решения нижестоящей инстанции, заявила судья.

В заключительном слове Жуков, присутствовавший на заседании по видеосвязи, поблагодарил власть имущих за то, что их действия наделили его столь широкой общественной поддержкой. "Самое страшное, что может случиться с человеком в моей ситуации - это забвение", - заявил он.

Следователя по делу на заседании не было, но судья решила рассматривать апелляцию без него, передает корреспондент DW.

К делу приобщили поручительства Oxxxymiron, Любови Соболь и Чулпан Хаматовой

По решению судьи, к делу приобщили поручительства рэпера Oxxxymiron, Любови Соболь и Чулпан Хаматовой, сообщает корреспондент DW. При этом судья отказалась приобщать 612 поручительств, обращений и гарантийных писем, потому что их авторы не явились в суд либо не поставили свои подписи под поручительствами.

Поддержать Жукова в суд пришли, среди прочих, Oxxxymiron, Любовь Соболь, Петр Верзилов и Чулпан Хаматова, передает корреспондент DW. Oxxxymiron не присутствует в зале заседаний. По информации Верзилова, музыканта не пустили в зал по отдельному указанию судьи.

Сама судья зачитала на слушаниях, что Oxxxymiron предлагал в качестве залога за Жукова два миллиона рублей. По данным корреспондента DW, рэпер смотрит трансляцию в отдельном зале с другими журналистами и зрителями.

Дело о массовых беспорядках

Егор Жуков, которому власти отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, проходит фигурантом дела, которое власти возбудили после массовой акции протеста в Москве 27 июля. В ночь на 2 августа у Егора Жукова прошел обыск, после чего его доставили на допрос. Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал его и еще семь человек, задержанных по делу о массовых беспорядках. Жуков в знак протеста против решения суда объявил голодовку.

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В его защиту выступили более 250 преподавателей и сотрудников ВШЭ, подписавших обращение в Мосгорсуд. "Насколько нам известно, следствие до сих пор не представило доказательств нарушения Жуковым уголовного законодательства РФ. Мы призываем суд учесть все эти факты при избрании меры пресечения и призываем Следственный комитет прекратить уголовное дело против Егора Жукова и других граждан, арестованных по делу о "массовых беспорядках", из-за отсутствия события преступления", - заявили они.

Задержаны участники одиночных пикетов

За одиночные пикеты в поддержку Жукова около здания МВД 5 августа были задержаны четыре студента ВШЭ.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому проходят уже десять человек.

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Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


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Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

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