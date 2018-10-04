 Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом | Новости из Германии о России | DW | 04.10.2018

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Россия

Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Суд не удовлетворил апелляцию защиты художественного руководителя "Гоголь-центра", несмотря на завершившееся расследование по делу "Седьмой студии".

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях в "Седьмой студии", до 19 октября. "Постановление Мосгорсуда от 11 сентября оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - заявил судья в четверг, 4 октября. Одновременно суд подтвердил решение о продлении домашнего ареста еще одного фигуранта дела, продюсера и руководителя ярославского театра имени Волкова Юрия Итина.

Выступая в суде, адвокат художественного руководителя "Гоголь-центра" Рената Литвина попросила рассмотреть возможность снятия домашнего ареста, чтобы предоставить Серебренникову возможность работать в театре. Она указала, что продление ареста на срок более 13 месяцев должно быть оправдано исключительными обстоятельствами. "Говорить о какой-либо сложности расследования сейчас уже не актуально, осталась только тяжесть вменяемого преступления", - цитирует ее слова "Интерфакс".

Серебренников: мы уже не можем препятствовать расследованию

Сам Кирилл Серебренников заявил, что не может каким-либо образом препятствовать установлению истины по делу в связи с окончанием расследования. "То, что с нами происходит - оказание психологического давления на людей, которые занимались театром. Все, что у нас есть - искусство, но сейчас мы этого лишены. Это негуманно и нечестно. Никаких действий, которые могут быть расценены как противодействие суду, мы уже совершить не можем", - подчеркнул Серебренников.

Контекст

Ожидается, что суд по делу о хищениях в "Седьмой студии" начнется в конце октября. Следствие полагает, что Серебренников и другие фигуранты дела похитили 133 млн рублей из бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годы на развитие современного искусства России в рамках проекта "Платформа". В качестве обвиняемых по делу проходят также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-главбух студии Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Из них свою вину признала только Масляева.

В поддержку Серебренникова выступил ряд деятелей культуры, среди них - Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Константин Райкин и ныне покойный Олег Табаков. Акция в поддержку режиссера состоялась на каннском кинофестивале, а МИД Франции обращался к Владимиру Путину с просьбой отпустить Серебренникова в Канны. Президент ответил, что российское правосудие "независимо".

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    Автор: Ксения Сафронова


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