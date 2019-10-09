 Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову за поднятое забрало росгвардейца | Новости из Германии о России | DW | 09.10.2019

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Россия

Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову за поднятое забрало росгвардейца

Рассмотрев апелляцию на приговор фигуранту "дела 27 июля", Мосгорсуд оставил его в силе. Сторона защиты утверждает, что Кирилл Жуков даже не касался шлема росгвардейца, в чем его обвиняют.

Кирилл Жуков

Кирилл Жуков

Московский городской суд, рассмотрев в среду, 9 октября, апелляцию на приговор фигуранту "дела 27 июля" Кириллу Жукову, оставил приговор без изменения.

Контекст

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"Черные шапочки" Навального, разговоры о страхе и призывы к люстрациям - как и за что митингуют москвичи, когда выборы закончились, а часть фигурантов "московского дела" отпустили. Репортаж DW. (29.09.2019)

В ходе заседания защитница осужденного Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела доказывающую невиновность Жукова видеозапись, сделанную очевидцем. 

Кирилл Жуков был осужден 4 сентября на три года колонии по обвинению в нападении на сотрудников Росгвардии в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Согласно данным следствия, он попытался поднять забрало шлема бойца Росгвардии.

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