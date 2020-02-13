Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Мосгорсуд в четверг, 13 февраля, признал законным приговор студенту Высшей школы экономики, одному из фигурантов так называемого "московского дела" Егору Жукову. Онобжаловал решение Кунцевского суда Москвы, который 6 декабря 2019 годаприговорил его к трем годам условно и запретил ему администрировать сайты в течение двух лет.

Студент ВШЭ был арестован после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла в Москве 27 июля. Сначала его обвинили в участии в массовых беспорядках, но потом Следственный комитет переквалифицировал обвинение на публичные призывы к экстремизму, основанием стали видеозаписи в блоге Егора Жукова в YouTube.

Единственное, что изменил Мосгорсуд, так это решение нижестоящего суда в части фигурки трех лягушек и либертарианского флага. Эти предметы Кунцевский суд признал вещественными доказательствами, поскольку они были на видеозаписях, и постановил уничтожить. Мосгорсуд указал, что они должны быть возвращены владельцу. Егор Жуков прокомментировал решение о лягушках и флаге по итогам заседания Мосгорсуда: "Победа гражданского общества, отстояли. Все вернут, обжаловать будем дальше".

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