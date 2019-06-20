Мосгорсуд оставил в силе арест физика Ковалева, обвиняемого в госизмене

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвоката физика Романа Ковалева, обвиняемого в госизмене, как и его коллегу Виктора Кудрявцева. Арест Ковалева до 5 августа остается в силе.
Мосгорсуд отказался в четверг, 20 июня, удовлетворить апелляционную жалобу адвоката физика Романа Ковалева, требовавшего отменить решение суда первой инстанции о заключении ученого под арест до 5 августа 2019 года. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс". Заседание по делу Ковалева прошло в закрытом режиме.
Роман Ковалев, занимающий должности начальника Центра теплообмена и аэродинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и заместителя заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института, обвиняется в госизмене.
В чем обвиняется Роман Ковалев
Конкретно следование проверяет информацию о том, что ученый "вне рамок поставленных ему работодателем задач" мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий", которые могут быть использованы для создания нового оружия, и передавал эти данные в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics).
О задержании Ковалева сообщил 5 июня адвокат Кудрявцева Иван Павлов - руководитель правозащитного объединения "Команда 29", специализирующегося на делах о шпионаже и госизмене.
Связь между делами Романа Ковалева и Виктора Кудрявцева
Ковалев является учеником и коллегой физика Виктора Кудрявцева, в отношении которого в РФ так же возбуждено уголовное дело по статье о госизмене на основании подозрений в передаче им секретных данных тому же брюссельскому институту.
При этом, согласно адвокатам Кудрявцева, 74-летний ученый не имел доступа к гостайне на протяжении последних 20 лет, а его программа исследований была утверждена правительством РФ и отчеты по ней находились в открытом доступе.
ЦНИИмаш получил грант в размере 84 тысяч евро в рамках европейской программы грантов на космические исследования FP7-SPACE, в которой, кроме прочего, участвовали также Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, а также Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR). Физик Кудрявцев руководил исследованиями в ЦНИИмаш.
Кудрявцев отказался свидетельствовать против Ковалева
Как сообщил Иван Павлов "Интерфаксу", дела Кудрявцева и Ковалева могут быть связаны между собой.
По словам авоката, в ноябре 2018 года Кудрявцев отказался пойти на досудебное сотрудничество со следствием и изобличить в госизмене своего коллегу Романа Ковалева в обмен на смягчение наказания.
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Сайт Фон Кармановского научного института гидродинамики