Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене физика Ковалева

Мосгорсуд отказался в четверг, 20 июня, удовлетворить апелляционную жалобу адвоката физика Романа Ковалева, требовавшего отменить решение суда первой инстанции о заключении ученого под арест до 5 августа 2019 года. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс". Заседание по делу Ковалева прошло в закрытом режиме.

Роман Ковалев, занимающий должности начальника Центра теплообмена и аэродинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и заместителя заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института, обвиняется в госизмене.

В чем обвиняется Роман Ковалев

Конкретно следование проверяет информацию о том, что ученый "вне рамок поставленных ему работодателем задач" мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий", которые могут быть использованы для создания нового оружия, и передавал эти данные в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics).

О задержании Ковалева сообщил 5 июня адвокат Кудрявцева Иван Павлов - руководитель правозащитного объединения "Команда 29", специализирующегося на делах о шпионаже и госизмене.

Связь между делами Романа Ковалева и Виктора Кудрявцева

Ковалев является учеником и коллегой физика Виктора Кудрявцева, в отношении которого в РФ так же возбуждено уголовное дело по статье о госизмене на основании подозрений в передаче им секретных данных тому же брюссельскому институту.

При этом, согласно адвокатам Кудрявцева, 74-летний ученый не имел доступа к гостайне на протяжении последних 20 лет, а его программа исследований была утверждена правительством РФ и отчеты по ней находились в открытом доступе.

ЦНИИмаш получил грант в размере 84 тысяч евро в рамках европейской программы грантов на космические исследования FP7-SPACE, в которой, кроме прочего, участвовали также Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, а также Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR). Физик Кудрявцев руководил исследованиями в ЦНИИмаш.

Кудрявцев отказался свидетельствовать против Ковалева

Как сообщил Иван Павлов "Интерфаксу", дела Кудрявцева и Ковалева могут быть связаны между собой.

По словам авоката, в ноябре 2018 года Кудрявцев отказался пойти на досудебное сотрудничество со следствием и изобличить в госизмене своего коллегу Романа Ковалева в обмен на смягчение наказания.

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