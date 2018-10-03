Мосгорсуд оставил в силе арест Алексея Навального

Московский городской суд признал законным административный арест оппозиционера Алексея Навального на 20 суток за организацию митинга против пенсионной реформы 9 сентября. "Постановление Симоновского суда Москвы изменить частично, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - заявил в среду, 3 октября, судья. Тем самым приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

Как сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, судья не допустила свидетелей, заявив, что в деле уже достаточно материалов.

Защита Навального настаивала на том, что в его действиях не было состава преступления. В частности, адвокат Ольга Михайлова подчеркнула, что ее подзащитный не мог быть организатором публичного мероприятия, а лишь его анонсировал. "Организатором может быть только лицо, которое не привлекалось несколько раз к административным правонарушениям. Когда-то Навальному не дали быть организатором митинга как раз из-за того, что ранее он привлекался", - заявила она. Кроме того, Михайлова отметила, что ни одна законодательная норма не запрещает призывать людей на митинги.

"Большая разница" между организацией митинга и призывом к участию в нем

Сам оппозиционер напомнил, что в день проведения несанкционированных митингов он находился под арестом. "Я, сидя в спецприемнике, писал на листочках записи, передавал их адвокату, а тот публиковал их в моем "Твиттере". Я, например, призывал к митингу во Владивостоке. Ну что, я теперь организовал и его?" - спросил он, указав на "большую разницу" между организацией митинга и призывами к участию в нем.

Срок нового ареста Навального исчисляется с момента его повторного задержания 24 сентября. Оппозиционер был задержан на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по делу, связанному с акцией "Забастовка избирателей". В тот же день Симоновский суд Москвы назначил ему новое наказание - 20 суток ареста по статье "действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу". Рассмотрение этого дела прошло без опроса свидетелей, без адвокатов политика, а все его ходатайства были отклонены.

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