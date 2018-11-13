Мосгорсуд оставил в СИЗО знакомого с архангельским подрывником школьника

Мосгорсуд признал законным заключением под стражу московского школьника, общавшегося с "архангельским подрывником". Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает агентство "Интерфакс". 14-летний подросток остается в следственном изоляторе "Водник", единственном учреждении в Москве, где содержатся несовершеннолетние подследственные.

Восьмиклассника задержали 2 ноября. Предположительно, он общался через интернет с молодым человеком, подозреваемым в организации взрыва в здании архангельского УФСБ.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в правоохранительных органах, в Москве при обыске в квартире подростка был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. 6 ноября Пресненский суд Москвы арестовал школьника до 2 декабря. Следствие предъявило ему обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ в части незаконного изготовления, а также приобретения и хранения взрывчатых веществ и устройств.

Взрыв признали терактом

31 октября в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Неизвестный подорвал себя. В результате происшествия пострадали также трое сотрудников ФСБ. Впоследствии было уточнено, что подрывником оказался 17-летний местный житель, студент политехнического колледжа, состоявший в интернет-сообществе "анархистов".

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов.

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