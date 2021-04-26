 Мосгорсуд ограничил работу ФБК | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2021

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Россия

Мосгорсуд ограничил работу ФБК

Помимо ФБК, ограничена деятельность Фонда защиты прав граждан. Прокуратура обвиняет их в экстремизме.

Здание Мосгорсуда в Москве, фото из архива

Здание Мосгорсуда в Москве, фото из архива

Московский городской суд во вторник, 27 апреля, ограничил деятельность основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан. Это решение названо "мерами предварительной защиты". Обеим организациям, которые прокуратура Москвы требует признать экстремистскими, запрещено совершать определенные действия, сообщили в Мосгорсуде интернет-порталу "Медуза". Какие именно действия, изданию не сообщили, пояснив, что дело рассматривается в закрытом режиме. В суде добавили, что о приостановке деятельности организаций речь не идет.

Днем ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального по всей стране - как было сказано, до решения суда по иску об экстремизме. Этот иск был подан 16 апреля. Спустя 10 дней его начали рассматривать в закрытом режиме, поскольку материалам дела присвоен гриф "секретно".

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    Автор: Вадим Шаталин


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