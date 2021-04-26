Мосгорсуд ограничил работу ФБК

Московский городской суд во вторник, 27 апреля, ограничил деятельность основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан. Это решение названо "мерами предварительной защиты". Обеим организациям, которые прокуратура Москвы требует признать экстремистскими, запрещено совершать определенные действия, сообщили в Мосгорсуде интернет-порталу "Медуза". Какие именно действия, изданию не сообщили, пояснив, что дело рассматривается в закрытом режиме. В суде добавили, что о приостановке деятельности организаций речь не идет.
Днем ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального по всей стране - как было сказано, до решения суда по иску об экстремизме. Этот иск был подан 16 апреля. Спустя 10 дней его начали рассматривать в закрытом режиме, поскольку материалам дела присвоен гриф "секретно".
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Автор: Вадим Шаталин