 Мосгорсуд не изменил меру пресечения Константину Котову | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2019

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Россия

Мосгорсуд не изменил меру пресечения Константину Котову

Судья рассмотрела апелляцию по делу активиста и оставила в силе приговор Тверского суда. Котов был осужден на 4 года колонии по "дадинской статье" о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Константин Котов в Тверском суде Москвы

Константин Котов

Московский городской суд в понедельник, 14 октября, отказался изменить меру пресечения фигуранту "московского дела" Константину Котову. Молодой человек был осужден на 4 года колонии за неоднократное участие в несанкционированных митингах. В зале Мосгорсуда на рассмотрении апелляции присутствовали, в числе прочих, невеста Котова Анна Павликова (одна из фигурантов дела "Нового величия"), активист Ильдар Дадин, политолог Екатерина Шульман, сообщает корреспондент DW.

Адвокат Мария Эйсмонт в ходе прений назвала приговор суда первой инстанции "результатом несправедливого и незаконного процесса". Защитник Алхас Абгаджава особо выделил политическую мотивированность приговора, которая, по его словам, "торчит из каждого листа". Сам активист заявил, что "беззаконное преследование фигурантов московского дела сплотило общество", передает корреспондент DW.

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Накануне на Красной площади в Москве состоялась акция в поддержку Котова. Одиночные пикеты прошли также перед зданием МГУ, у здания ФСБ на Лубянке, у памятника Высоцкому на Страстном бульваре, на Трубной площади и у памятника героям Плевны на Китай-городе.

Дело Константина Котова

Константин Котов был задержан 12 августа, а в начале сентября приговорен к четырем годам колонии общего режима. В мае Котов был арестован на пять суток за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне - оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Котова задерживали также 10 августа у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве.

Статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов появилась в уголовном кодексе России в 2014 году. Первым по ней осудили активиста Ильдара Дадина.

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Смотреть видео 14:14

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