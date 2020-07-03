 Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Уилану | Новости из Германии о России | DW | 14.07.2020

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Россия

Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Уилану

"Все зависит" от переговоров об обмене заключенными между РФ и США, считает адвокат Пола Уилана. Американца приговорили в России к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже.

Американец Пол Уилан

Американец Пол Уилан (фото из архива)

Мосгорсуд вынес и направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора гражданину США Полу Уилану, осужденному по обвинению в шпионаже. По словам пресс-секретаря суда Анастасии Семеновой, распоряжение было направлено в СИЗО 8 июля, передает "Интерфакс" во вторник, 14 июля.

Адвокат Уилана Ольга Карлова в беседе с агентством пояснила, что направление в СИЗО распоряжения об исполнении приговора "обычно означает, что где-то в течение недели" осужденный должен быть этапирован. При этом Карлова считает, что в случае с Уиланом "все зависит от переговоров об обмене" заключенными между Россией и США, "насколько успешно они проходят".

Дело Уилана

Пол Уилан, имеющий кроме американского канадское и ирландское гражданства, а также подданство Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже против России. По данным следствия, изъятая у Уилана флеш-карта содержала сведения, составляющие гостайну. Подсудимый не признает вину и считает свое преследование провокацией. 15 июня 2020 года Уилана приговорили к 16 годам тюрьмы, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово".

Посол США в России Джон Салливан после оглашение приговора Полу Уилану

Посол США в России Джон Салливан после оглашение приговора Полу Уилану

По официальным данным, Уилан руководил службой безопасности американской компании Borg Warner, производящей комплектующие для автомобилей. В прошлом он служил в морской пехоте США, в 2004 и 2006 годах участвовал в военной кампании в Ираке. В январе 2008 года Уилан был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

Уилана могут обменять на россиян Бута и Ярошенко

В середине июня появилась информация, что Уилана  могут обменять на находящихся в заключении в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Об этом, в частности, рассказал в интервью "Известиям" адвокат обоих заключенных Алексей Тарасов. 24 июня уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила информацию о переговорах между Россией и США по вопросу обмена несколькими заключенными.

Бут - российский предприниматель, приговоренный в 2012 году в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Летчик Ярошенко в 2010 году был арестован в Либерии американскими спецслужбами. В 2011 году его приговорили в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков.

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    Автор: Наталия Королева


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