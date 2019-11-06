 Мосгорсуд ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам Севера | Новости из Германии о России | DW | 06.11.2019

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Россия

Мосгорсуд ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам Севера

С требованием ликвидации НКО выступил Минюст РФ. Центр содействия коренным малочисленным народам Севера признавали "иностранным агентом", но позднее исключили из реестра.

Здание Московского городского суда и флаг России

Здание Московского городского суда (фото из архива)

Московский городской суд в среду, 6 ноября, распорядился ликвидировать Центр содействия коренным малочисленным народам Севера. Тем самым суд удовлетворил требование министерства юстиции РФ.

Минюст требовал ликвидации "по формальным основаниям" - из-за устаревших положений устава, непредоставленных в министерство отчетов и недействительного юридического адреса, заявили онлайн-изданию "Медиазона" адвокаты Григорий Вайпан и Владислав Чепелев, представляющие интересы организации. Представители центра на заседании предоставили документы для устранения недостатков, однако суд отказался дать время на необходимые изменения, подчеркнули юристы.

Контекст

Многотысячные и даже миллионные штрафы для "Трансперенси", The New Times и ряда НКО могут привести к их закрытию. DW о том, как в РФ начали душить неугодные организации штрафами. (02.11.2018)

Аборигены - в Австралии, пигмеи бака - в Камеруне, инуиты - в Северной Америке, саами - в Скандинавии, чукчи и эвенки - в России... В повседневной жизни о них часто забывают, их интересы игнорируются... (09.08.2003)

В 2015 году центр был внесен в реестр "иностранных агентов", а в 2018 году исключен из списка, поскольку отказался от иностранного финансирования.

Центр содействия коренным малочисленным народам Севера / Российский учебный центр коренных народов Севера (ЦС КМНС/РИТЦ) был создан в 1990-х годах в рамках канадско-российского проекта по институционному строительству коренных народов Севера России, указывается на сайте организации.

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.

Смотрите также:

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Ссылки в интернете

Реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента"

ЦС КМНС/РИТЦ: О нас

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ФСБ нейтрализует критиков Кремля: Лев Пономарев о новой атаке на "иноагентов". DW Новости  

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