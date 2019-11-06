Мосгорсуд ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам Севера

С требованием ликвидации НКО выступил Минюст РФ. Центр содействия коренным малочисленным народам Севера признавали "иностранным агентом", но позднее исключили из реестра.
Московский городской суд в среду, 6 ноября, распорядился ликвидировать Центр содействия коренным малочисленным народам Севера. Тем самым суд удовлетворил требование министерства юстиции РФ.
Минюст требовал ликвидации "по формальным основаниям" - из-за устаревших положений устава, непредоставленных в министерство отчетов и недействительного юридического адреса, заявили онлайн-изданию "Медиазона" адвокаты Григорий Вайпан и Владислав Чепелев, представляющие интересы организации. Представители центра на заседании предоставили документы для устранения недостатков, однако суд отказался дать время на необходимые изменения, подчеркнули юристы.
В 2015 году центр был внесен в реестр "иностранных агентов", а в 2018 году исключен из списка, поскольку отказался от иностранного финансирования.
Центр содействия коренным малочисленным народам Севера / Российский учебный центр коренных народов Севера (ЦС КМНС/РИТЦ) был создан в 1990-х годах в рамках канадско-российского проекта по институционному строительству коренных народов Севера России, указывается на сайте организации.
В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.
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