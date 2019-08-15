 Мосгоризбирком обиделся на профсоюз ″Учитель″ | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2019

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Россия

Мосгоризбирком обиделся на профсоюз "Учитель"

Московское отделение профсоюза "Учитель" заявило, что его члены отказываются работать в участковых избирательных комиссиях.

Протесты в Москве

Протесты в Москве

В призыве московской территориальной организации профсоюза "Учитель" к педагогам не участвовать в работе избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму есть признаки воспрепятствования работе избиркомов, заявил "Интерфаксу" во вторник, 20 августа, член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

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Заявление о том, что представители "Учителя" отказываются работать в участковых избирательных комиссиях, появилось на сайте профсоюза 14 августа. В нем говорится, что выборы в Мосгордуму являются заведомо неправовыми, так как независимым кандидатам отказали в регистрации по "надуманным и фальшивым основаниям", а людей, протестующих против их снятия, массово задерживали и избивали.

"В сложившейся ситуации члены московской территориальной первичной организации профсоюза "Учитель" не считают для себя возможным участие в предстоящих выборах в Мосгордуму. Мы призываем всех педагогов - членов избирательных комиссий - подумать о том, как они будут объяснять детям свое участие в имитации выборов", - заявили в профсоюзе.

В Москве насчитывается около 150 членов профсоюза "Учитель". Учителей часто привлекают к работе на выборах.

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