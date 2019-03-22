 Моряки сухогруза ″Заполярье″ вновь просят испанцев о помощи | Новости из Германии о Европе | DW | 21.08.2019

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Европа

Моряки сухогруза "Заполярье" вновь просят испанцев о помощи

Экипаж российского сухогруза "Заполярье", уже более года находящегося на стоянке в Испании, испытывает нехватку провианта и топлива. За помощью моряки обращаются к испанцам.

Российское судно Заполярье

"Заполярье" стоит в испанском порту Мотриль уже более года

Экипаж команды арестованного в Испании российского судна "Заполярье" вновь обратился к Международной федерации транспортников (МФТ) за помощью, поскольку испытывает трудности со снабжением: на исходе питьевая вода, продукты и топливо для приготовления пищи. Об этом сообщили DW в среду, 21 августа, в испанском представительстве МФТ. Первое обращение было годом ранее. МФТ намерена помочь россиянам, тем более что судно фактически оказалось брошенным в Испании его владельцем - Мурманским морским пароходством. На борт в первую очередь будут доставлены вода, а также консервированные и свежие продукты - крупы, овощи и фрукты.

Вынужденная стоянка в Испании

180-метровое судно-балкер с грузом технической соли оказалось без горючего у берегов Испании летом 2018 года - сначала на рейде у города Сеута, а затем в порту Мотриль вблизи Гранады. Уже в августе того же года команда стала испытывать нехватку пресной воды и продовольствия. Помощь, запрошенная при посредничестве Международной федерации транспортников, пришла от Испанского Красного креста. Руководитель представительства МФТ в Испании Лус Бас Абелья уведомила о ситуации вокруг "Заполярья" испанскую и мировую общественность.

Контекст

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После того как история с голодающими российскими моряками попала в СМИ и вызвала скандал в России, судовладелец отправил протестовавших моряков на родину и прислал в Мотриль новый экипаж. Как убедился корреспондент DW, посетивший "Заполярье" в конце октября 2018 года, на судне имелось все необходимое для жизнедеятельности команды, состоявшей из 17 человек. Жалоб к судовладельцу в то время у моряков не было. Экипаж был настроен оптимистично - готовился к скорому отплытию, ожидая обещанного Мурманском перевода денег для закупки топлива.

"Денег нет, но вы держитесь!"

Между тем обещание о скором отплытии выполнено не было. Судно остается в Испании и в итоге задолжало порту огромную сумму: сутки стоянки в Мотриле обходятся в 3000 евро. В марте 2019 года сухогруз был арестован судом по коммерческим спорам провинции Гранада. Поводом для ареста стал иск, поданный администрацией порта. По словам капитана порта Фернандо Рамоса Короны, российская сторона даже не отреагировала на ситуацию, хотя возникла реальная угроза конфискации судна за долги.

И Рамос Корона, и Бас Абелья в беседе с DW выразили полное непонимание истории вокруг "Заполярья". Им не ясно, почему относительно новый и вполне рентабельное судно вдруг оказалось на положении банкрота. Испанцам непонятно также, почему владельцы сухогруза, среди которых фигурирует и российское государство, бросили его на произвол судьбы, обрекли команду на голодное существование и ничего не делают для решения проблемы.

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  • танк Т-26

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Сколько стоит угнать танк

    СССР поставил в Испанию около 300 танков Т-26. Но скоро часть из них оказалась у Франко. Танк настолько понравился генералу, что он установил награду в 500 песет (свой месячный оклад) за каждый угнанный у республиканцев Т-26. В мадридском музее бронетехники стоит одна из краденых машин. Передняя часть башни раскрашена в цвета франкистского флага - чтобы "свои" не приняли танк за республиканский.

  • броневик ФАИ

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Республиканцы любили бронемашины

    Танки, по воспоминанию советских советников, ополченцы-республиканцы осваивали плохо и плохо на них воевали. Другое дело бронемашины! Ведь их использование особой подготовки не требовало. Броневики частично поставляли из СССР, а частично собирали на военном заводе в Валенсии - на базе автомобиля ЗИС-5. Испанский клон советского легкого броневика ФАИ выставлен в мадридском музее бронетехники.

  • 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сорокопятка"

    Знаменитые "сорокопятки" - 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки - изготовлялись в СССР в 1930-е годы по лицензии немецкой фирмы Rheinmetall. В Испанию попали первые серийные образцы этого оружия, а трофейные "сорокопятки" долгие годы оставались на вооружении испанской армии. Одна из них до сих пор находится на территории расквартированного под Мадридом 12-го полка полевой артиллерии.

  • пулемет Максим

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Максим" с инструктором

    В Испанию было поставлено по разным данным от 3200 до 3750 пулеметов "Максим". Одним из инструкторов, обучавших испанцев стрельбе, был Александр Родимцев, впоследствии генерал - герой Сталинградской битвы. В своих мемуарах он описал "успешную" работу этого пулемета при отражении атаки франкистов под Мадридом. Пулеметное гнездо с "Максимом" воспроизведено частным военным музеем столицы.

  • Ручной пулемет Дегтярева

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сковородки"

    Ручной пулемет Дегтярева, пехотный (на фото) и танковый, образца 1928/29 годов, испанцы называли "сартен" (сковородка) - по форме его дискового магазина. Как рассказали DW в музее бронетехники, "сковородки", предназначенные в основном для стрельбы короткими очередями, в руках разгоряченных испанцев, норовивших сразу выпустить в ненавистного врага весь диск, порой перегревались и выходили из строя.

  • Винтовка Мосина

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне"

    Винтовку Мосина испанцы любили за безотказность и простоту устройства. Любят ее и сейчас - коллекционеры оружия, стрелки-спортсмены и охотники. Об этом DW рассказал Альфонсо Руис де Кастро (на фото), директор частного военного музея и оружейного магазина Soldiers в Мадриде. По его словам, большим спросом у коллекционеров пользуются и советские пистолеты, поставленные в свое время в Испанию.

  • револьвер Наган

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Наган и другие

    Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


  

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