Моряки сухогруза "Заполярье" вновь просят испанцев о помощи

Экипаж команды арестованного в Испании российского судна "Заполярье" вновь обратился к Международной федерации транспортников (МФТ) за помощью, поскольку испытывает трудности со снабжением: на исходе питьевая вода, продукты и топливо для приготовления пищи. Об этом сообщили DW в среду, 21 августа, в испанском представительстве МФТ. Первое обращение было годом ранее. МФТ намерена помочь россиянам, тем более что судно фактически оказалось брошенным в Испании его владельцем - Мурманским морским пароходством. На борт в первую очередь будут доставлены вода, а также консервированные и свежие продукты - крупы, овощи и фрукты.



Вынужденная стоянка в Испании



180-метровое судно-балкер с грузом технической соли оказалось без горючего у берегов Испании летом 2018 года - сначала на рейде у города Сеута, а затем в порту Мотриль вблизи Гранады. Уже в августе того же года команда стала испытывать нехватку пресной воды и продовольствия. Помощь, запрошенная при посредничестве Международной федерации транспортников, пришла от Испанского Красного креста. Руководитель представительства МФТ в Испании Лус Бас Абелья уведомила о ситуации вокруг "Заполярья" испанскую и мировую общественность.





После того как история с голодающими российскими моряками попала в СМИ и вызвала скандал в России, судовладелец отправил протестовавших моряков на родину и прислал в Мотриль новый экипаж. Как убедился корреспондент DW, посетивший "Заполярье" в конце октября 2018 года, на судне имелось все необходимое для жизнедеятельности команды, состоявшей из 17 человек. Жалоб к судовладельцу в то время у моряков не было. Экипаж был настроен оптимистично - готовился к скорому отплытию, ожидая обещанного Мурманском перевода денег для закупки топлива.



"Денег нет, но вы держитесь!"



Между тем обещание о скором отплытии выполнено не было. Судно остается в Испании и в итоге задолжало порту огромную сумму: сутки стоянки в Мотриле обходятся в 3000 евро. В марте 2019 года сухогруз был арестован судом по коммерческим спорам провинции Гранада. Поводом для ареста стал иск, поданный администрацией порта. По словам капитана порта Фернандо Рамоса Короны, российская сторона даже не отреагировала на ситуацию, хотя возникла реальная угроза конфискации судна за долги.



И Рамос Корона, и Бас Абелья в беседе с DW выразили полное непонимание истории вокруг "Заполярья". Им не ясно, почему относительно новый и вполне рентабельное судно вдруг оказалось на положении банкрота. Испанцам непонятно также, почему владельцы сухогруза, среди которых фигурирует и российское государство, бросили его на произвол судьбы, обрекли команду на голодное существование и ничего не делают для решения проблемы.



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